Fabrikasına kurduğu güneş panelleriyle yüzde 40 tasarruf etmeye başladı

Bursa’da tekstil fabrikasının 8 dönümlük çatısı güneş enerjisi sistemi panelleri ile donattı, yıllık yüzde 40 tasarruf sağlamaya başladı.

Bursa’da HKM Tekstil firmasının 8 dönümlük çatısı, güneş panelleriyle donatıldı. TEK Enerji’nin kurulumunu yaptığı Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panelleri sayesinde yıllık enerji sarfiyatında yüzde 40’lık tasarruf sağlanırken, yatırım ise 4 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek. Bursa Gürsu’da faaliyet gösteren HKM Tekstil firmasının çatısının güneş enerjisi sistemi ile kaplanmasının örnek nitelikte bir çalışma olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Büyük firmalar çatılarına kurdukları GES sayesinde ürettikleri elektrik enerjisini kendi ihtiyaçları için kullanıp, ihtiyaç fazlasını da ay sonunda mahsuplaşarak elektrik idaresine satabiliyor. Ayrıca güneş enerjisi sistemleri, devletimizin yatırım teşviki verdiği alanlardan biri olduğunu da unutmamak gerekiyor. KDV indirimi gibi avantajları da var. Üstelik 25 yıl boyunca yüzde 80’nin üzerinde performansla çalışıyor ve 4 yılda kendini amorti eden bir yatırım aracı. Özellikle büyük firmaların, çatıları için mutlaka bir fizibilite çalışması yaptırmalarını öneriyoruz. TEK Enerji olarak hiçbir ücret almadan firmaların fizibilite ve ölçüm çalışmalarını yapıyor, izlenmesi gereken yol hakkında bilgiler veriyoruz” dedi.

Sürdürülebilir üretim için uzun zamandır çalıştıklarını ve çatılarının GES ile donatılmasının da bu kapsamda olduğunu dile getiren HMK Tekstil CEO’su Mesut Emin Kılıç ise, “Kumaş ihracatı yapan bir firmayız ve global giyim markalarıyla çalışıyoruz. Bu markalar, sürdürülebilir üretim hakkında çok hassaslar. Sürekli denetimlerine tabi tutuluyoruz. Bu denetimlerde en önemli faktör, karbon ayak izinin düşürülmesi yani fosil yakıt kullanılmaması ve su tüketiminin minimuma indirilmesi. Karbon ayak izimizi azaltmak için hedeflerimiz var. Bu yatırımımız sayesinde yıllık enerji tüketimimizin yaklaşık yüzde 40’ını çatımızdaki güneş panellerinden karşılayabileceğiz. Devletimiz bu konuda önemli teşvikler veriyor. Tüm firmaların konu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve harekete geçmeleri gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.