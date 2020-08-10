Faiz düştü, kredili konut satış rekor kırdı

Kamu bankalarının normalleşme sürecinde sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyası ipotekli satışlarda tarihi rekora imza atılmasını sağladı. Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş konu ile ilgili ’’Konut satışlarındaki bu rekorda; kredi faiz oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve gayrimenkul sektörü temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların çok önemli bir etkisi oldu’’ dedi.

Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın geçtiğimiz açıkladığı verilere göre, 2019’un temmuz ayında 14 bin 348 adet olan olan kredili konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1000 artarak 141 bin 434 adete çıktı. Böylece, bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleştirildi.

Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 243 bine ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca Hazine’ye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, bu ivme yıl sonuna kadar devam ederse konut satışlarında tarihi rekor kırılacak.

Kamu bankalarının, 1 Haziran’da hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, birinci el-sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlandı. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi verildi. Kamu bankalarının bu hamlesi ile mayıs sonunda 211.3 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 257.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kullanılan konut kredisi 46.3 milyar TL oldu.

En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul’da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt oldu. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik’te 1880, Sancaktepe’de ise 1.560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise 18 bin 566 adetle Ankara oldu.

Kamu bankalarının avantajlı konut kredisi paketi sıfır ve ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Yapılan düzenlemeyle önceki gün ikinci el konutlarda yüzde 0.87’ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.

’’Rekor satış bizim için sürpriz olmadı’’

Konut sektöründeki hareketliliği değerlendiren Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, ’’Kredili konut satışlarında kırılan tarihi rekor bizim için sürpriz olmadı. Çünkü haziran ayındaki gidişat temmuz ayını da bu ivmede tamamlayacağımızı gösteriyordu. Konut satışlarındaki bu artışta; kredi faiz oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve de gayrimenkul sektörü temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların çok önemli bir etkisi oldu. Haziran ayından bu yana çok ciddi ve rafine bir kitleyle karşılaştık. Bu hareketlilik satışlara da yansıdı. Satışlardaki bu olumlu tablonun devam etmesini umuyoruz. Konut satışı oldukça gayrimenkul sektöründen beslenen 250 sektöre de bu yüksek moralin halka halka yayıldığını göreceğiz. Bu noktada gayrimenkul sektörü, geçmiş dönemden aldığı öğretilerle de gelecekte yapacağı yatırımlarda çok daha dikkatli, istikrarlı ve isabetli kararlar alarak sürdürülebilir bir büyümeyi yakalama yönünde gelişim göstermeli’’ dedi.