Faiz kararı sonrası dolar ve euro geriledi

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda düşüş yaşanıyor.

Faiz kararı sonrası dolar ve euro geriledi
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Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda düşüş yaşanıyor.

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu geçen ay olduğu gibi faizi yüzde 19 düzeyinde sabit bıraktı. Faiz kararının dövize yansımaları düşüş yönlü oldu. Güne 8,32 seviyesinde başlayan dolar/TL kararın açıklanmasıyla 8,28’e düştü. Güne 10,02’den başlayan euro/TL ise 9,98 liraya geriledi.
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