Faizsiz sistemde konut ve taşıt satışı sağlayan firmalara 100 milyon sermaye şartı geliyor

Türkiye’de son dönemde birçok vatandaş faizsiz ev araç almak için piyasa da bulunan firmalara başvuru yapıyor. Bu sistemi kullanan vatandaşların mağdur olmaması için de bir yasa teklifi hazırlanarak meclise sunuldu. Hazırlanan yasa tasarısına göre firmalara 100 milyon Lira sermaye şartı getirilmesi öngörülüyor.

Son dönem de bir çok vatandaşın başvuruda bulunarak konut ve taşıt hayallerini gerçekleştirmek istediği faizsiz konut ve taşıt satışı gerçekleştiren firmalara yönelik yasa teklifi meclise sunuldu. Sunulan tasarıyla ileri de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi düşünülüyor. Hazırlanan yasa tasarısında ise en çok göze çarpan madde ise firmalara 100 milyon lira sermaye şartı. Bununla beraber BDDK’nın yapacağı inceleme sonrasında bir çok küçük firmanın tasfiye edilme ihtimali bulunuyor.

100 milyon lira sermaye şartı idarenin konuya ne kadar ciddi baktığını gösteriyor

Yapılan yasa tasarısı teklifinin ve 100 milyon lira sermaye şartı ile devletin firmaları bir banka kadar güvenilir bir seviyeye çıkartılmak istendiğini vurgulayan, Birikim Evim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli “Düzenleme meclise geldi biz de uzun süredir bu düzenlemeyi bekliyorduk. Şu an da meclis te gerekli kurullarda bu konu görüşülüyor. Bu konuda gerek bürokratlarımız, gerek siyasilerimiz olayın üzerinde son derece etkin çalıştıklarının haberlerini alıyoruz biz de. Bu konuda zaman zaman sektörel olarak bizlere de görüşler sorulmuştu. Biz de bu sektörün işleyişini, ve bu sektörün sağladığı katkıyı ve bu sektörün nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili yazılı ve sözlü gerekli bildirimleri yaptık. Tabi 100 milyon sermaye şartının getirilmesi idarenin bu konuya ne kadar ciddi baktığı ve bir banka kadar güvenilir olması gerektiğini arzu ettiğini düşünüyoruz. Biz sigorta şirketleriyle uzun yıllardır iş ortaklığı yapan bir grup olarak regülasyondaki şirketlerin ciddiyetinin farkında olarak yola ilk çıktığımız günden bu yana sanki regülasyon olacakmış gibi sermaye yeterlilik ve varlıkların yükümlükleri karşılama oranı iç kontrol ve risk yönetimi veri güvenliği gibi bir çok konuda hazırlıklarını yapmıştık" ifadelerini kullandı.

Yapılacak düzenleme için hazır olduklarını vurgulayan Telli, "İdare ve BDDK’nın da bizi yönlendirmeleriyle çok iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bu sektör toplumda mevcut düzen içerisinde dar gelirli vatandaşın mevcut sistemde ulaşmak istediği ev ve araç satın almasında aslında toplumun kendi dinamiklerinden ortaya çıkan bir sistem. Bu sistem sayesinde mevcut normal sistemde çok küçük birikimlerle ulaşmak istediği evi satın alması mümkün değilken, sisteme daha önce girmişlerin ve bundan sonra gireceklerin bir araya getirdikleri katkıyla dar gelirli vatandaşımızın kendi ulaşmak istediği ev ve araç hayaline bir an önce ulaştırdığı için bunu mutluluk verici buluyorum. Tabi ki muhakkak daha ileri ki zamanlar da mevzuatlarla ve yönetmeliklerle revizeler yapılarak bu sistem gelişecektir ve ümit ediyorum ki bu sektör bir çok hayali olan insanların hayalini gerçekleştirmesine vesile olacaktır” diye konuştu.

Söz konusu yöntemle ev sahibi olan Gökhan Kirişi isimli vatandaş sunulan seçeneklerin kendisi için çok cazip geldiğini ve bu nedenle kısa süre önce başvuruda bulunarak kuraya katıldığını belirterek “Burada görüşme talebinde bulundum geldim buraya. Görüşmede kendimize yönelik seçenekler sunulduğu için bana da çok olumlu geldi. Hiç tereddüt etmeden hemen başvuru yaptım. İlk ayımda da çekilişe girdim ben 3 sene çıkmaz diye kendimi hazırlamıştım ama ilk çekilişte çıktı bunun için çok mutluyum. Çok sevinçliyim gerçekten çok güzel bir duygu” dedi.