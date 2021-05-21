Femaş Grup, Ferre markasıyla bu yıl 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Femaş Grup, Ferre markasıyla yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile tamamlamayı hedefliyor.

Femaş Grup, pazarda ulaşamadıkları daha yeni müşteriler elde etmek üzere katıldıkları TurkishExporter’dan önemli performans bekliyor. Firma yetkilileri, bu yıl 200 milyon dolar olan ihracat hedefinin yüzde 10’luk kısmını TurkishExporter ile tamamlayacaklarını belirtti. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Femaş Grup yetkilileri, 45 yıla uzanan deneyimlerle, İstanbul ve Kayseri’de ankastre ürünler ve mutfak fırınları gibi ürün gruplarında Türk mühendisliği ve modern teknolojiyi birleştirerek gerçekleştirdikleri üretimde bu yıl ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiklerini vurguladı. 5 kıtada 100’den fazla ülkeye Ferre markası ile ihracat yapan Femaş Grup olarak, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldıklarını ve her geçen gün firma ve ürün gruplarını geliştirdiklerini açıklayan firma yetkilileri; davlumbaz ürün grubunda da üretime geçtiklerini ve teknolojiye yatırım yaparak müşterilerine her zaman en iyisini sunmak isteğinin ön planda olduğuna değindi.

Kesintisiz üretim ve ihracat

Femaş Grup bünyesinde yer alan 14 şirket ile yeni nesil teknolojiler ve akılcı çözümler kullanarak üretimin yüzde 95’ini tamamen kendi fabrikaları içinde gerçekleştirdiklerini kaydeden yetkililer, sektörde bu anlamda da öncü olmak istediklerini belirtti. Yerli ve milli olarak ürettikleri teknolojiye Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanından talep aldıklarını vurgulayan yetkililer, ulaşamadıkları ülkelere ve müşterilere e-ihracat platformu TurkishExporter’dan iletişime geçtiklerini ifade etti. İhracat hedefleri kapsamında Türkiye’de en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter üyeliğini kullanan Femaş Grup yetkilileri, Ferre markalı ürünleriyle 45 yıldır güçlü üretim gücü ile tüm dünyada tanındıklarını, 14 şirket ve onlarca patentli ve tescilli marka ile geçen sene 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtirken, yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.