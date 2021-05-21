Femaş Grup, Ferre markasıyla bu yıl 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Femaş Grup, Ferre markasıyla yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile tamamlamayı hedefliyor.
Kesintisiz üretim ve ihracatFemaş Grup bünyesinde yer alan 14 şirket ile yeni nesil teknolojiler ve akılcı çözümler kullanarak üretimin yüzde 95’ini tamamen kendi fabrikaları içinde gerçekleştirdiklerini kaydeden yetkililer, sektörde bu anlamda da öncü olmak istediklerini belirtti. Yerli ve milli olarak ürettikleri teknolojiye Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanından talep aldıklarını vurgulayan yetkililer, ulaşamadıkları ülkelere ve müşterilere e-ihracat platformu TurkishExporter’dan iletişime geçtiklerini ifade etti. İhracat hedefleri kapsamında Türkiye’de en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter üyeliğini kullanan Femaş Grup yetkilileri, Ferre markalı ürünleriyle 45 yıldır güçlü üretim gücü ile tüm dünyada tanındıklarını, 14 şirket ve onlarca patentli ve tescilli marka ile geçen sene 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtirken, yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.