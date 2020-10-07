Ferrero’nun Belçika merkezli iştirak şirketi CTH’den yeni satın alma

Ferrero iştirak şirketi CTH, bugün Fox’s markalı ve M&S dahil perakendecinin kendi markasına sahip bisküvi işletmelerini bazı uzun dönem müşterileri ile birlikte satın almak için Northern Food Grocery Group Limited (NFGG) ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Söz konusu olan işletmenin son 12 ayda 157 milyon Sterlin satış gerçekleştirdiği bildirildi.

Konuyla ilgili Ferrero’dan yapılan açıklamada “NFGG, çok sevilen, prestijli diğer birçok markanın yanında Fox’s ve Rocky bisküvi markalarının üreticisidir. İşletme, İngiliz bisküvi pazarında köklü bir geçmişe sahiptir ve varlığı 1853’e kadar uzanmaktadır. Tüketiciler tarafından tanınan bir marka ve bisküvi kategorisinin her segmentinde lider konumdadır. Anlaşma kapsamında Ferrero iştirak şirketi Kirkham ve Batley’de bulunan iki üretim tesisini de devralacaktır. Ferrero iştirak şirketi, Biscuits Delacre ve Kelsen Group satın almalarını izleyen bu satın alma ile zengin ve kaliteli bisküvi kategorisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Anlaşma, teamüllere uygun kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ve idari onayların alınmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanacaktır. CTH, Ferrero Group ile ilişkili Belçikalı bir Holding Şirkettir” denildi.