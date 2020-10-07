Konuyla ilgili Ferrero’dan yapılan açıklamada “NFGG, çok sevilen, prestijli diğer birçok markanın yanında Fox’s ve Rocky bisküvi markalarının üreticisidir. İşletme, İngiliz bisküvi pazarında köklü bir geçmişe sahiptir ve varlığı 1853’e kadar uzanmaktadır. Tüketiciler tarafından tanınan bir marka ve bisküvi kategorisinin her segmentinde lider konumdadır. Anlaşma kapsamında Ferrero iştirak şirketi Kirkham ve Batley’de bulunan iki üretim tesisini de devralacaktır. Ferrero iştirak şirketi, Biscuits Delacre ve Kelsen Group satın almalarını izleyen bu satın alma ile zengin ve kaliteli bisküvi kategorisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Anlaşma, teamüllere uygun kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ve idari onayların alınmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanacaktır. CTH, Ferrero Group ile ilişkili Belçikalı bir Holding Şirkettir” denildi.
Ferrero’nun Belçika merkezli iştirak şirketi CTH’den yeni satın alma
FERRERO, İŞTİRAKİ CTH’NİN FOX’S MARKALI BİSKÜVİ İŞLETMELERİNİ SATIN ALMAK İÇİN NORTHERN FOOD GROCERY GROUP LİMİTED İLE ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI
YORUM EKLE