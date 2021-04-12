Finansal ve operasyonel yönetim hizmetleri tek pakette birleşti

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini ve bunların yönetimini bir arada gerçekleştirebilmelerini sağlayan paketini çıkardığını duyurdu.
Sean X Yu: “Firmaların güvenilir kaynaktan bilgi edinme ihtiyacını karşılıyoruz”E-ticaret alanında sundukları hizmetler ile firmalar için güvenilir bir bilgi kaynağı olma misyonunu üstlendiklerini ifade eden Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Özellikle e-ticarete yeni başlayan firmaların, fatura kesim ve takibi, vergi mükellefiyeti, vergi ödemeleri gibi muhasebe alanındaki konular hakkında soru işaretleri oluyor ve güvenilir bir kaynaktan bilgi edinme ihtiyacı duyuyorlar. Biz de gerek kullanıcılarımıza sağladığımız bilgiler gerekse ürün ve hizmetlerimizle onlara bu süreçte destek oluyoruz” dedi.