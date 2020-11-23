Fitch Ratings Türk Telekom’un notunu yükseltti

Türk Telekom’un giderek artan finansal performansı kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti. FitchRatings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Kredi derecelendirme kuruluşu, yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom’un Uzun Vadeli Ulusal notunu ‘AA+ (tur)’ dan ‘AAA (tur)’ a yükseltti. Kuruluş ayrıca şirketin yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif’ten ‘Durağan’a revize etti. Şirketin yabancı para notu (IDR) ise ‘BB-‘ ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu ‘BB-‘ olarak teyit edildi.

“Başarılı performansımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2020’nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performansımız uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti. Güçlü bilançomuz ve yatırımlarımızla önümüzü çok net görüyoruz. Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings’in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre şirketin kısa süre önce açıkladığı 2020 dokuz aylık finansal sonuçlarda da başarı grafiği yükselmiş ve Şirket bu başarılı performansın ardından 2020 yatırım öngörülerini de yukarı yönlü revize etmişti. Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı da 2 milyar TL’yi aşmıştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL’ye ulaşan şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Fitch yayınladığı raporda; şirket için yapılan not artışı ve pozitif görünüm değişikliğinin, şirketin 2020 yılındaki güçlü performansını, net borçlarının içindeki yabancı para payının azalmasını ve lider entegre telekom operatörü olarak güçlü pozisyonunu yansıtmakta olduğunu belirtti.