fizy’den öğrencilere özel ‘indirim’ duyurusu

Dijital müzik platformu fizy öğrencilere özel bir üyelik kampanyası başlattığını duyurdu.
Tansuğ: “Amacımız öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak
fizy Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Tansuğ, geliştirilen uygulamaları müşterilerin artan ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Tansuğ bu kapsamda öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital müzik platformu fizy’ye özel bir üyelik kampanyası düzenlediklerini vurguladı.