Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun

Rimuut’un 32 ülkeden bağımsız profesyonellerle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, COVID-19 salgını freelancer’ların (serbest çalışanlar) çalışma düzenlerini, gelir beklentilerini ve motivasyonunu etkiledi. Ekonomik kaygılara karşın esnek ve bağımsız çalışma yine de tercih edilmeye devam ediyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 salgını, pek çok alanda olduğu gibi iş dünyasında da dengelerin değişmesine neden oldu. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında dünya genelinde binlerce şirket uzaktan çalışma modelini deneyimledi. Freelance çalışma düzeninde bireysel profesyonellere ve şirketlere yönelik yenilikçi çözümler sunan finans şirketi Rimuut, bağımsız profesyonellerin ’Yeni Normal’de freelance çalışma ile ilgili düşüncelerine ışık tutmak amacıyla, 32 ülkeden binlerce freelancer’ın katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma bulgularına göre, freelancer’ların yüzde 44’ünün gelirlerinde düşüş meydana geldi. Her 3 bağımsız profesyonelden biri oluşacak yeni rekabet ortamında iş bulabilmek için hizmet bedellerini düşürmeleri gerekebileceğini düşünüyor. İş yüklerinde artış olmamasına karşın çalışma saatlerinin uzadığını ifade eden katılımcılar, salgının gündelik çalışma düzenlerini de etkilediğini ortaya koyuyor.

Gelir düşüşü en çok kreatif sektörde gözlemleniyor

Rimuut’un verilerine göre salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan yüzde 44’lük kesime ek olarak, her 2 bağımsız profesyonelden biri gelecek aylarda gelirlerinde düşüş öngördüklerini belirtiyor. Gelir kaybı yaşanan hizmet alanlarının başında ise yüzde 35 ile tasarım ve kreatif geliyor. Bu alanı yüzde 31 ile danışmanlık, yüzde 26 ile ’yazarlık ile satış ve pazarlama’, yüzde 22 ile ’çeviri hizmetleri’ izliyor.

Gelir kaybı yaşayan freelancer’ların coğrafi dağılımında ise yüzde 37 ile Türkiye ve yüzde 35 ile AB ülkeleri öne çıkıyor. Tüm bunların yanında, salgın sürecinde gelir ve müşteri kaybı yaşadığından söz etmeyen yüzde 28 oranında önemli bir kesim olduğu da görülüyor.

Talepteki düşüş ve rekabetteki artış ücretleri düşürebilir

Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir diğer çarpıcı bulgu ise yeni normal dönemde serbest çalışanların ücretle ilgili düşünceleri oldu. Freelancer’ların yüzde 32’si iş bulabilmek için daha uygun ücretler teklif etmeleri gerekeceğini düşünürken, bu düşünceye sahip olanların yüzde 55’i rekabetin artacağını öngörüyor.

Daha uygun ücret tekliflerinde bulunmaları gerekeceğini düşünenlerin iş alanlarına bakıldığında yüzde 45 ile tasarım ve kreatif alanı öne çıkarken, bunu yüzde 31 ile web, mobil ve yazılım geliştirme izliyor.

İş yükü azalırken çalışma süresi uzuyor

Freelancer’ların finansal durumlarının yanı sıra iş düzenlerine ilişkin saptamaların da yer aldığı araştırmada pandeminin iş yükü ve motivasyon üzerindeki etkileri dikkat çekti. Gelirleri azalan profesyonellerin yüzde 29’u motivasyonlarında düşüş olduğunu belirtirken, iş yükünde azalma olduğunu kaydeden kesim yüzde 36 ile öne çıkıyor. Buna karşın pandemiyle iş yükünde artış olduğunu belirten yüzde 16’lık bir kesim de bulunuyor.

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise iş yükünde artış olmamasına rağmen çalışma saatlerinin uzadığının ifade edilmesi oldu. Daha uzun saatler çalışanların yalnızca yüzde 13’ü iş yükünde düşüş olduğunu belirtiyor. Bu da iş saatlerinde iş yükünden ziyade konsantrasyon ve motivasyon kaynaklı uzama olduğuna işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 10’u çalışma saatlerinin gündüz-gece ekseninde değiştiğini, yüzde 18’i ise iş ve kişisel yaşam dengesini kuramadığını ifade ediyor. Bu oranlar düzen değişikliği yaşansa da yaygın bir adaptasyon sorunu olmadığını gösteriyor. Araştırma ekibi bu durumu freelancer’ların pandemi öncesinde de evden çalışmaya alışkın oldukları ve bu düzenle barışık oldukları gerçeğiyle ilişkilendiriyor.

Yeni normalde freelance çalışmaya yeni yaklaşımlar

Araştırmada freelancer’ların salgın sonrası yeni normal döneme ilişkin öngörülerine de ışık tutuluyor. Katılımcıların yüzde 41’i freelance çalışmanın yaygınlaşacağını öngörürken yüzde 50’si freelance çalışmaya yaklaşımların olumlu yönde değişeceğini ifade ediyor.

Yüzde 48 oranındaki önemli bir kesim piyasanın freelancer’lar için daha rekabetçi hale geleceğini düşünürken, bu süreçte yeni adaptasyon becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtenler yüzde 48, yeni müşteriler bulmaya yöneleceğini söyleyenler ise yüzde 47 ile öne çıkıyor. Buna karşın daha köklü değişimlere yönelen ve yeni rekabet ortamında mevcut hizmet alanlarını değiştirmeleri gerekeceğini düşünenler de yüzde 17 olarak kaydediliyor.

Freelancer’lar çalışma düzenlerinden memnun

Freelance çalışanlara ve şirketlere yönelik finans çözümleri sunan şirkete göre, freelancer’ların pandemi öncesi döneme kıyasla çalışma düzenlerine bakış açıları yüzde 68 oranında olumlu yönde değişim gösteriyor. Sürecin olumsuz ekonomik etkilerine rağmen, bağımsız çalışma düzeni bu kesimin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Gelecek, freelance çalışmaya kucak açacak

Rimuut tarafından yapılan açıklamada, evden ve esnek çalışmayı zorunlu hale getiren pandemi sürecinin gelecekte işgücünde, çalışma modellerinde ve işverenlerin serbest çalışmaya yaklaşımında büyük değişimlere yol açacağını öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada; pandeminin mecbur ve mümkün kıldığı evrensel esnek çalışma deneyimi, belirsizlik ile zorlukların ötesinde kısa vadede serbest çalışma kültürünün gelişim göstermesine, atılımlara zemin hazırlanmasına ve iş dünyasında freelance çalışanlara daha fazla katılım olanağı sunan adımlar atılmasına önayak olacağı aktarıldı.