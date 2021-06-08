Futurecommerce360 Konferansı sektör liderlerini buluşturdu

Alkaş’ın sektörel içerik ve etkinlik platformu Digital Network Alkaş tarafından hayata geçirilen FutureCommerce360 Konferansı’nın sekizincisi düzenlendi.

Alkaş’ın sektörel içerik ve etkinlik platformu Digital Network Alkaş tarafından hayata geçirilen FutureCommerce360 Konferansı’nın sekizincisi gerçekleştirildi. “E-ticarette Şimdi Ne Var: Yenilikçi Fikirler, Uygulamalar” başlığıyla düzenlenen konferans, perakende, tüketici ürünleri ve e-ticaret sektörlerinden 600’ü aşkın üst düzey yönetici ve profesyoneli bir araya getirdi. Küresel ve yerel trendler, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ve başarılı uygulamaların masaya yatırıldığı etkinlikte yenilikçi fikirler paylaşıldı.

En güncel veriler paylaşıldı

“E-ticaret yazılım platformu seçilirken nelere dikkat edilmeli?”, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla e-ticaret ve mağazacılıkta müşteri beklentileri nasıl değişecek?”, “Pazarlama iletişimi en fazla ne kadar kişiselleştirilebilir?”, “Pandeminin e-ticarete ve pazarlama bakış açısına etkileri neler?”, “Pandemiden en yoğun şekilde etkilenen KOBİ’ler için hizmete alınan yeni yöntemler neler?”, “Markaya değer sağlayacak influencer işbirlikleri nasıl gerçekleştirilir?”, “Dijital dönüşüm hikayesinde medyada neler oldu ve olacak?”, “E-ticarette Türkiye’nin büyümesi Avrupa ile kıyaslandığında ne durumda? Bugünden hazırlanmamız ve bilmemiz gereken neler var?” sorularına yanıtların arandığı etkinlikte yeni uygulamalar sektörün önde gelen isimleri tarafından aktarıldı. Sektöre dair en güncel verilerin paylaşıldığı konferansta e-ticaretin son dönemi değerlendirildi.

“E-ticarette yeni döneme hazır mıyız?”, “Perakende sektöründe ve AVM’lerde veri odaklı müşteri deneyimi tasarımı”, “Lojistikte teknolojik çözümler”, “İnsan odaklı pazarlama 360”, “E-ticarette yazılım platformlarının geleceği” ve “Yeni medya, yeni insan” olmak üzere altı oturum da Digital Network Alkaş’ın üyelerine özel olarak gerçekleştirildi.

“E-ticaret ve mağazacılık daha da bütünleşecektir”

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Alkaş olarak 2019 yılından beri perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinden 600’ü aşkın üst düzey karar vericinin e-ticaretin tüm paydaşlarıyla bir araya geldiği, küresel ve yerel trendlerin, yeni teknolojilerin, yeni iş modellerinin, başarılı uygulamaların konuşulduğu, geleceğin ticaretine köprü kurmayı hedefleyen FutureCommerce360 Konferansı’nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Pandeminin artık hayatın bir kaçınılmazı olduğunu, bu süreçte yılın ilk yarısını bitirdiğimiz bu ayda bu geçiş döneminde yeni fikirler ve uygulamaları 360 derece bakış açısı ile sunmak için 8’nci kez bir araya geldiklerini aktaran Aközer, “Dijitalleşme ve dönüşmeyle birlikte Alkaş’ın online platfomu DNA’ya taşıdığımız tüm bu etkinlikler ve üyelerimize özel ürettiğimiz içeriklerle perakende sektörüne destek verirken dijital pazarlamanın güzel bir örneğini sergilemekten dolayı mutluyuz” dedi.

E-ticarette pandemiyle birlikte yeni bir döneme girildiğine dikkat çeken Aközer, şunları ifade etti:

“E-ticaretin toplam pazardaki payı her geçen gün artacak ETBIS verilerine göre 2020 yılı sonunda Türkiye’de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 15,7 bu ivme ile bu oranın bu yılsonunda artacağını öngörebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte e-ticaretin ve mağazacılığın daha da bütünleşeceğini düşünüyorum.”