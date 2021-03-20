Galata, tarihi mekanlarıyla normalleşmeye geçiyor

Turistlerin en fazla tercih ettikleri tarihi yerlerden olan Galata’da hizmet veren kafe ve restoranlar normalleşme adımları kapsamında sağlık kriterlerine uyumlu şekilde faaliyetlerine başladı. İşletmeler, maske temizlik ve sosyal mesafe tedbirlerine hassasiyet göstererek müşteri kabul ediyor.

Asırlarla dolu tarihi dokusuyla bugüne ulaşan Galata’da hayat normale dönüyor. Tarihi mekanlarıyla ilgi çeken Galata’da yeni normal döneme geçiş başladı. Uzun zamandır pandemi koşulları nedeniyle sessizliğe bürünen semt, kısıtlamaların esnetilmesiyle hareketlendi.

"230 yıllık tarihi mekan 4 yıldır kafe olarak hizmet veriyor"

230 yıllık bir geçmişi olan mekanı 4 yıl önce Payidar Galata ismiyle kafeye dönüştüren Abdül Fettah Halas isimli işletmeci, "Bu mekanı 230 yıl burada yaşayan gayrimüslim bir aileden devralarak kafeye çevirdik. 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Bu mekandaki eşyalar yine bu aileden kalan tarihi olan eşyalar ile dekor edildi. Kafemizde özel bir konsept hazırladık. Kahvaltı ürünlerimizi ağırlıklı olarak Makedonya’dan getiriyoruz. Galata semtinde turistlere ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz" dedi.

İşletmelerden uyarı: "Tedbirlere uyalım"

Pandeminin uzun zamandır kafe sektörünü olumsuz etkilediğine de değinen Halas, "Uzun zamandır kapalı durumdaydık. Kısıtlamaların kaldırılması sonucu hafta içi ve Cumartesi günü hizmet vermeye başladık. İnsanlar kafe ortamında bir kahve içmeyi bile özlemişti. İnsanlarda bir kafe özlemi vardı, bizde tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye başladık. Kısıtlamaların kısmen kaldırılması salgınla mücadele açısından önemli, ilk adım olarak belirli saatlerde hizmet vermeye başlamamız önemliydi. Sağlığımız için sosyal mesafe ve hijyen konularında tedbirlerimizi alarak dikkatli şekilde çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz kafemize HES koduyla giriyor. Kısıtlamaların yeniden gelmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.