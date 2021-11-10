Gaziantep’in savunma sanayii yatırımları artıyor

Özellikle imalat sanayisinde Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Gaziantep’te savunmaya yönelik yatırımlar artıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında hem savunma hem de makine sanayisinde yatırımlar yapılacak.

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul’da başladı. Savunma sanayisinin önde gelen firmaları 10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara, savunma sanayi alanında yatırım yapan birçok firma katılım sağladı. Teknolojik ürünlerini görücüye çıkaran firmalar, yatırımcılarla bir araya geldi. Özellikle imalat sanayisinde Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi konumunda yer alan Gaziantep’te, savunma sanayisine yönelik yatırım yapan firma sayısı artıyor.

"Gaziantep’te savunma sanayisine yönelik yatırım yapan firmalar artıyor"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep’in özellikle imalat sanayisinde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisi konumunda yer aldığını belirterek, "Tekstil, ayakkabı, halı, iplik, kimya ve gıda gibi konularda Türkiye’de en fazla ihracat yapan ve 10 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle şehrimizi temsilen bu fuardayız. Bölgede imalat sanayinin dönüşümüne yönelik Gaziantep Sanayi Odası ile bir işbirliği programı yaptık. Bu program kapsamında öncelikli olarak çalışmalarımıza makine ve metal sanayisinden başladık. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığımızla işbirliği yaparak, Gaziantep’in makine ve metal sanayi anlamındaki mevcut durum analizini yaptık. Gaziantep’te savunma sanayisine yönelik yatırımlar yapan, ürün üreten firma sayımız artıyor" ifadelerini kullandı.

Fuarla birlikte Gaziantep’in savunma sanayide elde edeceği pazar payının artacağını söyleyen Akyılmaz, "Bugün burada Gaziantep’ten 12 firmayla bulunuyoruz. Burada firmalarımızın ilişkilerinin artmasını amaçlıyoruz. Burada yer alan firmalar fuara hazırlandılar. Termal kamera üretimi, askeri ürünler, kurşun geçirmez cam üretimi yapan firmalarımız burada bulunuyor" dedi.