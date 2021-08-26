GEA, Petrol Ofisi iş birliği ile yangın söndürme istasyonları kuruyor

GEA, orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü mücadele için yangın söndürme istasyonları kuruyor. İstasyonlardan biri de Petrol Ofisi’nin desteği ile kuruldu.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım çalışmalarında bulunan GEA, orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü mücadele için yangın söndürme istasyonları kuruyor. GEA’nın yangın istasyonlarının biri Petrol Ofisi’nin desteği ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü’nde kuruldu.

Kısa sürede İzmir ve Antalya’da da kurulması planlanan yangın söndürme istasyonlarında, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu testereler gibi ekipmanlar bulunuyor. Yaşam alanı olarak kullanılacak konteynerin da yer aldığı yangın söndürme istasyonunda görevlilerin dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölümler de yer alıyor.

“Petrol Ofisi bugüne katkı sağlar, geleceği düşünür”

Orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç aşamasındaki hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin mevcut ihtiyaçlarına çözümler sunan şirketimiz, ülkemizin sadece bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek adımlar atar. Her sorunda, doğal afetlerde olduğu gibi bu son yangınlarda da bir yandan mevcut yangınla mücadeleye destek verirken bir yandan da geleceği düşünerek adımlar attık. Zaten iş birliği içinde olduğumuz GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman yangın söndürme istasyonları kuruyoruz” dedi.

Yangına hızlı ve etkin müdahalede ekipman çok önemli

Akaryakıt şirketi ile gerçekleştirdikleri yakın işbirliklerine ve yakıt sponsorları olduğuna değinen GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin de, “Orman yangınlarına hızlı ve etkin mücadele için uygun ekipman hem can güvenliği hem de mücadelenin başarısı için çok önemli. Yanmaz koruyucu ekipman, uygun el aletleri ve makineler, yangın ile mücadelede büyük değer taşıyor. Bu nedenle akaryakıt şirketinin sağladığı bu destek çok önemli. GEA olarak, tesis şartlarımızın el verdiği noktalarda orman yangın istasyonları kuracağız. İlk adımı Çanakkale Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü’nde attık. İkinci etapta da Antalya ve İzmir’de orman yangın istasyonlarını kuracağız” açıklamasında bulundu.

Akaryakıt şirketi yanmaz kıyafetler vermiş, uçak ve helikopterlere yakıt tedariki yapmıştı

Verilen bilgiye göre, akaryakıt şirketi son orman yangınlarında mücadeleye, bir yandan çalışanları ile gönüllü katılım sağlarken diğer yandan da eldiven, başlık, kıyafet, bot gibi yanmaz ekipman desteği verdi. Şirket aynı zamanda yangınla mücadele eden helikopter ve uçaklara yakıt hibesinde de bulundu. Uzun yıllara dayalı iki kurum arasındaki iş birliğinde Petrol Ofisi son olarak GEA’nın yakıt sponsoru olmuştu.