Geçtiğimiz yıl eğitime 259 milyar lira harcadık

Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında yıllık bazda yüzde 18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 31,9 ile ilkokul, yüzde 26,4 ile ortaokul oldu.

Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 6 oldu

Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2018 yılında yüzde 5,8 iken, 2019 yılında yüzde 6,0 oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı ise 2018 yılında yüzde 4,3 iken, 2019 yılında yüzde 4,4 oldu.

Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 30,3’ünü yükseköğretim, yüzde 24,9’unu ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 38,4’ü ortaöğretime, yüzde 36,8’i yükseköğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının yüzde 74,0’ı devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2019 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,0’ı devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 20,8 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 11 bin 769 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2018 yılında 10 bin 5 TL olurken, 2019 yılında ise 11 bin 769 TL olarak gerçekleşti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2019 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 18 bin 830 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ilkokul oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 17,6 arttı. Eğitim harcamalarının 2019 yılında 2018 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 30,1 ile ilkokul oldu. Bunu yüzde 25,1 ile ortaokul takip etti.