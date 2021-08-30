Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nı tamamladı

Türk Telekom’un siber güvenlik alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu ‘Siber Güvenlik Kampı’ tamamlandı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen çevrimiçi eğitim programını; Fatih Sencer birinci, Enes Yılmaz ikinci ve Berkay Soylu üçüncü bitirerek toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin önemli siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.