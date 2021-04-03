Gelinlikçiler yeni sezondan umutlu

Salgın döneminde tüm sektörler gibi daralma yaşayan gelinlik sektörü, yeni sezondan umutlu. Sektör temsilcileri, yeni sezonda vatandaşlara büyük iş düştüğünü, eğer kurallara uymamız durumunda gençlerimizde düğünlerini iptal etmek durumunda kalmayacaklarını söyledi.

Salgın döneminde büyük kan kaybeden gelinlik sektörü, yeni sezona yeni tasarımlar ile birlikte girmeye hazır. 2019 ve 2020 yılı içerinde büyük daralma yaşayan sektör yeni sezondan oldukça umutlu. Gelinlik sektörünün büyük bir sektör olduğunu belirten Setrinur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, “Gelinlik sektörü, 30 ayrı sektöre hitap ediyor. Bunların içinde dantelciler, kumaşçılar, çiçekçiler ve organizasyoncular gibi birçok alan var. Bununla beraber 100 binlere yakın istihdam sağlanıyor. Uzman çalışanlarımızla beraber yeni tasarımlarımızı tamamladık. Genç kızlarımızın hayallerini süsleyen gelinliklerimize imza atarak sezona hazırız” dedi.

“Gelinlik sektörü 2019 yılı ve 2020 yılında büyük kan kaybetti”

Gelinlik sektörünün de birçok sektör gibi pandemi döneminde daraldığını belirten Setrinur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, “Geçen yıl bizler iki ay kadar işimizi yapabildik. Tüm sektörler gibi bizim sektör de kapalıydı. 2019 yılı ve 2020 yılı büyük kan kaybetti ama biz bu yıldan çok umutluyuz. Halkımıza büyük iş düşüyor. Kurallara uymamız gerekiyor. Geçen yıla nazaran bu yıl daha dikkatli olursak gençlerimizde evliliklerini ertelemek durumunda kalmazlar. Düğünlerde de daha dikkatli olursak ve kuralları çiğnemezsek inanıyorum ki 2021 yılını çok güzel geçireceğiz. Geçen yıl düğün yapamayanların bu yıl düğünlerini yapacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Gelinlik sektörü büyük bir sektör”

Devletin pandemi döneminde verdiği desteklere de değinen Özdemir, “Desteklerle beraber küçük esnaflarımız ve bizim gibi köklü firmalar ayakta kaldı. Gelinlik sektörü büyük bir sektör. Binlerce marka var ve bunun yanında 30 ayrı sektöre hitap ediyor. Bunların içinde dantelciler, kumaşçılar, çiçekçiler ve organizasyoncular gibi birçok alan var. Bununla beraber 100 binlere yakın istihdam sağlanıyor. Sadece Fevzi Paşa caddesinde benim üç tane mağazam var. Bunun yanında bin 200’e yakın gelinlikçi olduğu söyleniyor. Buradaki gelinlikçiler iç ve dış pazarda oldukça etkililer. Buradan bunları aldığınızda ciddi manada kayıp olur. Böylelikle Fatih İstanbul’un kalbi ise kalbin durması demektir” ifadelerini kullandı.

“Biz sezona hazırız tek dileğimiz tüm haritanın maviye dönmesini istiyoruz”

Son olarak bu yıl için tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve eğitimlerini tamamladıklarını belirten Özdemir, “Uzman çalışanlarımızla beraber yeni tasarımlarımızı tamamladık. Genç kızlarımızın hayallerini süsleyen gelinliklerimize imza atarak sezona hazırız. Bugün sektörün öncüsü olan Setrinur 50 ilde Türkiye’nin yüzde 80’ine hitap eden bir marka olarak sezona gayet güzel hazırlandı. Tek dileğimiz tüm haritanın maviye dönmesini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.