Gelir vergisinde son tarih 31 Mart

2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve ilk taksit ödemesinde süre 31 Mart Çarşamba günü dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı Şubat 2021 verilerine göre, ülkemizde 2 milyon 49 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı bulunuyor. 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve ilk taksit ödemesinde süre 31 Mart Çarşamba günü doluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “2020 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 6 bin 600 TL, işyerlerinde ise 49 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmediği ya da eksik beyan edildiği idarece tespit edilir ise, bu istisnadan yararlanılamıyor” dedi.

“Gerçek gider yöntemi daha avantajlı olabilir”

Gerçek giderde birçok giderin vergiden düşülebildiğini belirten Özelmacıklı “Örneğin kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen idare, tadilat, onarım, sigorta giderleri, kiraya verilen taşınmaz için kredi çekildi ise harcanan borçların faiz giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i hatta sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli gerçek giderde düşülebilen kalemler arasında yer alıyor. Ayrıca yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor. Götürü gider yöntemi seçildiği takdirde ise istisna sonrası sadece yüzde 15 tutar indirilebiliyor” diye konuştu.

“Gayrimenkulleri elden çıkartanlar dikkat”

Gayrimenkullerini 2020 yılı içinde ticari kazanç dışında satanların da bu tarihe kadar değer artış kazanç beyanlarını vermesi gerektiğini belirten Özelmacıklı “Gerçek kişilerin bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar da gelir vergisine tabi oluyor. Gayrimenkullerin elden çıkartılmasından doğan değer artışı kazancının 2020 takvim yılı için 18 bin TL’si gelir vergisinden istisna kabul ediliyor. Eğer daha fazla ise yüzde 15’den yüzde 40’a kadar kademeli olarak vergilendiriliyor” dedi.

“Hazır beyan sistemi ile internetten verilebilir”

Özelmacıklı “Hazır beyan sistemi, mükelleflerin beyannamelerinin Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve internet ortamında kişilerin onayına sunulan sistem altyapısıdır. Sistemde eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltilebilir ve düzeltilmiş şekliyle onaya gönderilebilir” dedi.