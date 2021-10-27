‘Gelişim, Seninle’ projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor

bp Türkiye’nin gençlik projesi Gelişim, Seninle’nin öğrenci kulüpleri ve topluluklarına yönelik online kapasite gelişim eğitimlerinin 2. dönemine başvurular 20 Ekim-5 Kasım arasında yapılacak.

Gönüllülük temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Gelişim Seninle, gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Projenin öğrenci kulüpleri ve toplulukları için özel olarak hazırlanan bölümünün ilk etabı Eylül ayında tamamlandı. İkinci dönem içinse başvurular alınmaya başlandı. Başvuruları 20 Ekim - 5 Kasım arasında gelisimseninle.com üzerinden yapılacak Gelişim Seninle eğitimlerine, değerlendirme sonrası hak kazanan üniversite kulüpleri ve toplulukları 3-7 kişilik ekipler olarak katılabiliyor. Eğitimler ise Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek. Eğitimler 5 modülden oluşuyor: Liderlik ve Yönetişim, Üye Kazanımı ve Yönetimi, Etkinlik ve Proje Yönetimi, İletişim ve Kaynak Geliştirme, Sürdürülebilir Yaşam.

Eğitimleri tamamlayan öğrenci kulüpleri, toplum, dünya ve çevre için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümler üreten sosyal projeler oluşturarak, bir sunum haline getirecekler. Aralık ayında, jüri karşısında gerçekleştirilecek sunumların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda hibe desteği kazanan projeler belirlenecek.

Eğitimleri gönüllü bp çalışanlarından alan öğrenciler, sosyal projelerini uygularken de yine bp çalışanlarıyla biraraya gelip onlardan koçluk desteği alıyor.

Gelişim, Seninle’nin ilk etabında 9 proje hibe desteğine hak kazandı

Bu yıl projenin ilk dönemine Türkiye’nin 25 farklı ilindeki 35 üniversitenin 42 üniversite kulübünden 252 öğrenci katıldı. Toplam 30 oturumda, 60 saat eğitim verildi ve 26 bp Türkiye çalışanı gönüllü olarak projede yer aldı.

İlk etaba katılan; sokak hayvanlarının barınma ve tedavi ihtiyaçlarını giderme, ilkokullara geri dönüşüm eğitimi verme, sağlık okur yazarlığını artırma, SKA ve biyoteknolojinin hayata kattıklarını sayısal tercihli liselerde okuyan öğrencilere anlatma, Doğu Anadolu’daki su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanma, disleksi ve özel öğrenim güçlüğü konusunda öğretmenlere yönelik eğitim programı geliştirme ve çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik 9 proje hibe desteğine hak kazandı.

Temel amacımız toplumun kalkınması

Projeleriyle hibe desteği almaya hak kazanan üniversite kulüpleri ve toplulukları, Gelişim, Seninle projesine başvuru yaptıkları andan, proje sunumlarına kadar büyük destek gördüklerini belirttiler. Üniversite öğrencilerinin fikirlerinin dinlenmesinin ve desteklenmesinin kendilerine güç verdiğini belirten öğrenciler, Gelişim, Seninle’yi diğer platformlardan ayıran en önemli özelliğin ise eğitim aldıktan sonra desteğin devam etmesi olduğunu söylediler. Okudukları bölümleri seçmelerinin en büyük nedeninin toplumun kalkınmasına yardım etmek olduğunu belirten öğrenciler, üniversitede okurken bu amaca yönelik çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladılar.