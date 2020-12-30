Gençler için 10 yılda 240 milyon TL yatırım yapıldı

10’uncu yılını kutlayan Vodafone FreeZone, gençliğe yaptığı yatırım tutarı 240 milyon TL’ye yaklaşırken, platformun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 98 milyon TL katkı sağlandığı belirtildi.

Vodafone, 2020 yılında da FreeZone markasıyla gençlerin tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Operatörün, FreeZone platformuyla 10 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 240 milyon TL’ye yaklaşırken, platformun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 98 milyon TL katkı sağlandı. Bu süreçte sadece müziğe yapılan yatırım tutarı ise 120 milyon TL’yi aştı. Platform, 2020’de Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından yaptığı iletişimlerle 21 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, operatör olarak gençlere yönelik çalışmaları 10 yıldır FreeZone markasıyla sürdürdüklerini söyleyerek, "Bu süreçte gençliğe yaptığımız toplam yatırım tutarı 240 milyon TL’ye yaklaştı. Sunduğumuz avantajlarla gençlerin bütçelerine 98 milyon TL katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 120 milyon TL’yi aştı. Gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.

FreeZone Stüdyo’ya 20 milyon TL’yi aşkın yatırım

Operatör, müziğin dijitalleşmesi hedefiyle 3 yıl önce kurduğu FreeZone Stüdyo için 20 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptığını açıkladı. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyolarından biri olan platformda bugüne kadar 7 online konser düzenlendi ve 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı. Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi, hem de bir dijital içerik fabrikası olan stüdyoda bugüne kadar 540 grup toplam 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı. Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile şirketin video paylaşım platformundaki kanalına bugüne kadar 350’yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 185 binin üzerine çıktı.

Online müzik yarışmasına 11 bini aşkın başvuru

Türkiye’nin yeni genç sesini seçmek üzere 2020’de üçüncüsü düzenlenen Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’na 11 bini aşkın başvuru alındı. Yarışmanın canlı yayınlanan büyük finali 4,4 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. Yarışmayı Antalya’dan Gülşah Kömür kazandı.

Online canlı stadyum konseri

Platform, 2020’de pandemiden korunmak için evinde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla “Napiim Evdeyim” konseptli online konserler düzenledi. Gençlerin en sevdiği müzik türlerinin bir araya getirildiği konserlere Patron (Ege Erkurt), Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar konuk oldu. Canlı yayınlanan konserler tüm Türkiye’den 61 bin tekil izleyiciye ulaştı. Platformun bu yıl ilk kez online canlı stadyum konseri de gerçekleştirdiği belirtildi. Vodafone Park’ta düzenlenen ve Edis’in sahne aldığı konser 5,7 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.

Oyun ve espordaki gelişimin büyük destekçilerinden biri olan FreeZone, 2020’de Türkiye’nin ilk yerli oyunlarından olan Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Türkiye’nin ilk oyun tarifesini sunduğu belirtilen FreeZone’un, internetinden yemeyen oyun uygulamalarını içeren oyun ürünlerinden 1 milyondan fazla genç yararlandı. Ortaklık kapsamında düzenlenen ve 128 takımın yarıştığı Zula PC Turnuvası’nın yarı final ve final yayınları video paylaşım platformunda toplam 35 bin izlenmeye ulaştı. Espor pazarına bugüne kadar 15 milyon TL’lik yatırım yapan operatör, bu süreçte 14 milyon gencin hayatına dokundu.

Platform, 2020’de gençlerin müzik ve oyun tutkusunu avantajlı tekliflerle de destekledi. Gençler için GB veren tarifeler sunan şirket, bu tarifelerde gençlerin en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları için GB verdi. Görüntülü ve sesli konuşmalar dahil sınırsız WhatsApp, sınırsız Twitch ve sınırsız mobil oyunlar sundu. Bu tekliflerden 400 binin üzerinde genç yararlandı.