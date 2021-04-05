Gençlere özel Biriktiren Hesap

İş Bankası gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile tasarruf imkanı veriyor.

Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile gençlerin ufak ufak biriktirerek hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlıyor.

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre Biriktiren Genç Hesap ile 250 TL’den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyorlar. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip yatırabiliyorlar.

Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak “ödül faiz” getirisi ile ödüllendiriliyor.

Biriktiren Genç Hesap, İşCep’den ve İş Bankası Şubelerinden açılabiliyor. Ayrıntılı bilgiye maximumgenc.com.tr’den ulaşılabiliyor.