Genel devlet açığının GSYH’ye oranı yüzde 4,5 oldu

Genel devlet açığının GSYH’ye oranı 2019 yılında yüzde 4,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2019 yılında yüzde 4,5 oldu. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2019 yılında açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2019 yılında yüzde 32,6’ya yükseldi.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında yüzde 35,4 oldu

Genel devlet toplam harcamaları 2019 yılında 1 trilyon 531 milyar 456 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,4 oldu. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 338 milyar 448 milyon TL’ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31’e düştü.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2019 yılında genel devlet 193 milyar 8 milyon TL açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2019 yılında 1 trilyon 68 milyar 423 milyon TL’ye yükseldi

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2019 yılında 1 trilyon 68 milyar 423 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2018 yılında yüzde 44 iken 2019 yılında yüzde 43,5’e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25,6’ya, net sosyal katkıların payı ise yüzde 30,8’e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.