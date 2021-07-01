Getir, İspanya’nın hızlı market teslimat uygulaması BLOK’u satın aldı

Getir, hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren BLOK uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacak.
“Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz”Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir’in Kurucusu Nazım Salur; “Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi. BLOK’un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, “BLOK’un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.