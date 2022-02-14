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Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV oranının %1’e indirilmesi” kararı ardından gıda perakendecileri, tedarik zincirindeki fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için büyük çaba ve fedakarlık gösteriyor.

Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV oranının %1’e indirilmesi” kararı ardından gıda perakendecileri, tedarik zincirindeki fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için büyük çaba ve fedakarlık gösteriyor.

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Cumhurbaşkanın ifade ettiği gibi, küresel ekonomide enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında aşırı yükselişin yaşandığı bir dönem nedeniyle fiyat artışlarının vatandaşları üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışmalar devam ediyor. Gıda Perakendecileri Derneği ise, KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan sektördeki iş ortaklarıyla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan işbirliklerine destek vermeyi taahhüt ediyor.

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