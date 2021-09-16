Girişimciler tarihi mekanda buluşuyor

Ev dekorasyonundan çocuklar için sağlıklı oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden sürdürülebilir modaya kadar birçok alanda 170’ten fazla girişimciye ev sahipliği yapacak Local Makers Tasarım Festivali, 17-30 Eylül tarihinde herkesin katılımına açık olacak.
Tasarım festivali ev dekorasyonundan çocuklar için sağlıklı oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden sürdürülebilir modaya kadar birçok alanda 170’ten fazla girişimciye ev sahipliği yapacak. Doğal kaynakları koruyan ve doğaya zarar vermeyen materyalleri kullanan üreticilerle çalışan Local Makers, 17 Eylül’de Fişekhane’de başlayacak festivalde 50 “Maker”ı ağırlayacak.
30 Eylül’e kadar sürecek festivalde ücretsiz workshop ve söyleşiler düzenlenecek.