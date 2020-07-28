banner3088

Girişimciliğe 1,2 milyon TL’lik destek

TÜRK TELEKOM STRATEJİ, PLANLAMA VE DİJİTAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BARIŞ KARAKULLUKÇU, “PİLOT’TAN BUGÜNE KADAR 65 GİRİŞİM MEZUN OLDU. GİRİŞİMLERE TOPLAMDA 4 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE NAKİT DESTEĞİ VERDİK. DESTEK VERDİĞİMİZ GİRİŞİMLER GEÇTİĞİMİZ YIL 350 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI, 41 MİLYON TL CİRO ELDE ETTİ. GİRİŞİMLERE VERDİĞİMİZ DESTEKLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ. YENİ DÖNEMDE PİLOT KAPSAMINDA GİRİŞİMLERE YAPTIĞIMIZ YATIRIM MİKTARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRDIK. HER EKİBE 150 BİN TL NAKİT DESTEĞİNİN YANI SIRA AYNI ZAMANDA GÜÇLÜ BİR MENTOR DESTEĞİ DE SAĞLIYORUZ. DESTEKLEDİĞİMİZ GİRİŞİMLERİN KÜRESEL ÇAPTA BAŞARILARA İMZA ATMASINI İSTİYORUZ” DEDİ.

Girişimciliğe 1,2 milyon TL’lik destek

Türk Telekom’un teknoloji odaklı erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un 8. dönem girişimleri belli oldu. Seçilen 8 ekibe toplamda 1,2 milyon TL ile yatırım sağlayan Türk Telekom, iş birliği imkanı da tanıyor.

Türk Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 8. dönem girişimleri belirlendi. Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 8 ekibe, toplamda 1,2 milyon TL nakit desteği ile birlikte iş birliği yapma fırsatı sunacak.

Girişimlerden 350 istihdam, 41 milyon TL ciro sağlandı

Türk Telekom’un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve girişimcilik’ konularına öncülük ettiğinin altını çizen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “PİLOT’tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon TL ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz” dedi.

Yapılan şirket açıklamasına göre, PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak girişimler; şirketin teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Şirket ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
fizy’den öğrencilere özel ‘indirim’ duyurusu
fizy’den öğrencilere özel ‘indirim’ duyurusu
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3197