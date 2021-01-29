GM, 2035 yılından sonra yalnızca elektrikli araç üretmeyi planlıyor

General Motors (GM), 2035’e kadar benzinli ve dizel araç üretimini bitirerek yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

Günümüzde elektrikli araçlar yavaş yavaş üretilmeye başladı. Otomotiv şirketlerin birçoğu bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035’e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

Şirketin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği aktarıldı. Şirketin, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve pazara 30 elektrikli otomobil modelini sürmeyi planladığı bildirildi.