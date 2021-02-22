Gore Synecor Intraperitoneal Biyomateryali piyasaya sürdü

Küresel malzeme bilimi şirketi Gore, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da Intraperitoneal Biyomateryali piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Intraperitoneal Biyomateryal artık Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da bulunacak. Cihaz, kompleks fıtık onarımında karşılanmamış ihtiyaçlara tek ve etkili fıtık onarımı için hızlı vaskülerlik ve kalıcı bir güç sağlayacak şekilde cevap vermek üzere tasarlandı.

Gore Genel Tıbbi Ürünler İş Lideri David Lane, "Bu küresel genişleme ile Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da cerrahların karmaşık ventral fıtık onarımında kullanmaları için yeni bir sentetik hibrit malzeme kategorisini tanıtıyoruz" dedi.