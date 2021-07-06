Günlerdir yatay seyreden gram altın 500 lira sınırını geçti. Uzmanlar ise altının yükselişini sürdüreceğini ve yıl sonu 600 lira civarında olacağını söylüyor.

Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi. Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor. Haziran ayı başında Dolar/TL’deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.

Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ‘’Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu. Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir. TL bazında 490 ile 530 lira arası bir aralık veriliyor. 490 liranın altına indiği takdirde, 470 liranın altına düşebileceği öngörülüyor. 530’u kırdığı takdirde ise 560 lira civarındaki rakamların konuşulduğunu söyleyebiliriz. Şu anda altın fiyatlarını çok fazla hareketlendirecek bir durumun olmadığını söyleyebiliriz’’ dedi.

‘’Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira’’

Kripto piyasasının hacminin artmasının altının ons fiyatında düşüşe neden olduğunun da altını çizen Gözüm, ‘’Altının ons fiyatına pandemi döneminde herkes güvenli yatırım aracı olan altına yöneldi. Kripto paraların ons fiyatının üzerinde ciddi bir etkisini gördük. Kripto para piyasası artınca ons altın fiyatın bir gevşeme oldu. Ağustos ayı itibariyle pandeminin etkisinin azalması durumunda sanayide üretim çarkları dönecek ve kıymetli madenler olan gümüş ile altına yarayabileceği söyleniyor. Altındaki hareketin Ağustos ayı itibariyle ons bazında hareketleneceğini söyleyebiliriz. Gram altının sene sonu 600 lira civarı hedefi var. Altın her sene yüzde 10 ila 15 arasında bir getiri sağladığını söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

Kredi kartıyla altın satışlarındaki taksit sayılarının 6’dan 3’e düşürülmesine ilişkin de konuşan Gözüm, ‘’Altında taksitlerin düşürülmesinin piyasalara olumsuz bir etkisi olabilir. Normalleşmeyle birlikte düğün sezonu açıldı, bu dönemde taksitle altın satışları yükselir. Kuyumcu esnafı için ilk başta biraz olumsuz bir hava oluşturabilir ancak daha sonra kendi rayına gireceğini düşünüyorum’’ açıklamalarında bulundu.