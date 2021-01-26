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Gram satış fiyatı 439,70 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,70 lira oldu.

Gram satış fiyatı 439,70 lira oldu

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 439,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,70 liradan, 2 bin 896 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 917 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 850 liradan, bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet bin 425 liradan ve 708 liradan alınan Çeyrek Ziynet 713 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 19:25
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