Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 39 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 59 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 18:07