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Gram satış fiyatı 472 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

Gram satış fiyatı 472 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 39 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 59 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 18:07
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