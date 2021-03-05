Güncel akıllı şehir uygulamaları MARUF’ta olacak

Trafik ışıklarının yönetimi, çöplerin verimli şekilde toplanması, su sayaçlarının uzaktan okunması gibi birçok belediye hizmetinde artık teknoloji devrede. Geliştirilen projeler yerel yönetimlere zaman ve enerji tasarrufu sağlarken vatandaşların da daha iyi hizmet almasına imkan sunuyor.

Yerel yönetimlerin teknoloji yatırımları ve geleceğe yönelik planları Marmara Belediyeler Birliği tarafından ekim ayında düzenlenecek Marmara Urban Forum’da (MARUF) gündeme gelecek. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında hayata geçirilen yeni projeler, yapılan çalışmalar geleceğin kentleri için fikir oluşturacak, örnek teşkil edecek. Bu kapsamda teknoloji firmaları MARUF’a katılarak projelerini belediye başkanlarına ve profesyonellere anlatma imkanı bulacak.

Şehirler için teknoloji üreten ve akıllı şehir projelerini hayata geçiren Mobisis’in proje koordinatörü Tanhu Dizgeç, MARUF’ta IOT Teknolojileri ile akıllı şehircilik uygulamalarının konuşulması gerektiğine işaret etti. Dizgeç, “Bunun yanı sıra birçok paydaşın bir arada olacağı forum ortamında deprem, doğal afet durumunda haberleşme ve veri iletimi alt yapısına alternatif çözümler, ambulans/polis aracının görünmesiyle birlikte yeşile dönen ya da trafik yoğunluğuna göre yeşil-kırmızı yanma süreleri değişen akıllı trafik lambaları, LORA teknolojisi, envanterlerin ve zimmetlerin RFID teknolojileri kullanılarak takip edilmesi, su sayaçlarının uzaktan okunabilmesini sağlayan IOT teknolojileri gibi konular da konuşulmalıdır” diye konuştu.

Çöplere akıllı takip

Dizgeç, bazı belediyelerde hayata geçirdikleri akıllı şehir uygulamalarından da söz etti. Dizgeç, Radyo Frekans ile Kimliklendirme (RFID) teknolojilerini kullanarak belediyeler için çöp konteynerlerinin doluluk oranına göre toplanma optimizasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı. Dizgeç, “Çöp konteynerlerinin doluluk oranına göre toplanma optimizasyonu, ilçe belediyelerine çöp toplama araçlarında yakıt tasarrufu, ilçe sakinlerinin memnuniyetini artırma, atıkların değerlendirilmesi ve ekonomik katkı gibi faydalar sağlamıştır” dedi.

Tanhu Dizgeç, benzer uygulamayı itfaiye araçları için gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Dizgeç,“İtfaiye araçlarındaki envanterlerin takibini yapmak, il belediyelerine bağlı itfaiye istasyonları için yangın ve kurtarma işinden dönen araçlardaki envanterlerin hızlıca kontrol edilebilmesi, yangın ve kurtarma işinde hasar gören/zayi olan envanterlerin tespit edilerek yenileri için süratle alıma geçilebilmesi, anlık olarak hangi araçta hangi envanterin bulunduğunun görülmesi ve ihtiyaca göre hızlıca başka bir araca/bölgeye aktarımının sağlanabilmesi gibi faydalar sağlanmıştır” şeklinde konuştu.