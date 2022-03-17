Güney Koreli şirket yeni nesil ’estetik’ cihazını tanıttı

Germe operasyonları son zamanlarda dünyanın dikkatini çekerken, Güney Kore’nin önde gelen tıbbi cihaz üreticisi ilooda, ’hyzer me’ adlı yeni ürününü tanıttı.

Botoks ve dolgu insanların daha genç ve daha güzel görünmek için yaptırdıkları kozmetik uygulamalar olarak öne çıkıyor. Dünyada birçok şirket bu yönde çalışmalarını sürdürürken, Güney Kore’nin önde gelen tıbbi cihaz üreticisi ilooda, hyzer me adlı yeni ürününü tanıttı. Şirket, estetik germe teknolojisinde önemli bir dönem açarak germe işlemleri pazarına katılan en son inovasyonu hyzer me ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Ürün hakkında verilen bilgilere göre, cihazda ikili ana ve hassas olmak üzere el aletleri mevcut. Çeşitli derinliklere bölünmüş kartuşları aracılığıyla ultrason uygulayarak ayrıntılı ve hızlı çalışma sağlıyor. Yeni ürün Avrupa’da CE onayı ve Endonezya, Tayland ve Rusya’da ulusal onayları almasıyla dünya genelinde güvenlik ve verimliliği halihazırda kabul edildi. Yeni ürünün HIFU germe prensibi, derinin SMAS’ına 65-70 derece ısı gönderiyor, bir termal koagülasyon bölgesi oluşturarak kolajen ve elastin gibi elastik liflerin yenilenmesini kolaylaştırıyor.