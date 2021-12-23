Gürsu’ya 100 milyon liralık dev eğitim yatırımı

Bursa ile Ankara arasında mekik dokuyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeye 3 okul, 2 anaokulu, 1 RAM, 1 Bilim Sanat Merkezi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, açılışını yaptıkları ve birçok ihtiyaca yanıt veren 1300 metrekarelik Şehit Sefa Uzun Parkı ile beraber, ilçeye kazandırılan park ve sosyal yaşam alanı sayısını 17’ye yükselten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin en önemli ve öncelikli beklentisi olan eğitim yatırımının onayını aldıklarını bildirdi.

6 bin öğrenciye hizmet verecek 3 okul

Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın, uzun süredir sürdürdüğü teşebbüsleri sonuç verdi. Gürsu’ya kazandırılacak 100 milyon değerindeki eğitim yatırımlarının müjdesini duyuran Başkan Mustafa Işık, “Gürsu’muzda, 3 adet 32 derslikli okul, 2 ana okulu, 1 RAM, 1 Bilim Sanat Merkezi’ni kapsayan eğitim vadisinin yapımına başlanıyor. Çok mutluyum. Söz verdiğimiz gibi, Gürsu’muzu emin ve kararlı adımlarla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Işık, ığitim yatırımları ile Gürsu’nun çok önemli bir beklentisinin gerçekleşeceğini söyledi.

100 bine yaklaşan nüfusu ile Gürsu, ilçeler arasında en çok spor tesisine sahip. Türkiye’nin en kapsamlı Spor Fabrikası’nın yanı sıra, 17 mahallesi spor parklarıyla buluşturulan Gürsu’da 17 bin öğrenciden 9 bin 800’ü lisanlı spor yapıyor. Spor yatırımları ve spor faaliyetleri meyvelerini ise Gürsu’da son 3 yılda uyuşturucu madde kullanımı ve suça karışma oranı yüzde 74 oranında düşürerek aldı. Yine ilçede 20 bin vatandaş düzenli spor yapıyor.

Türkiye’ye model olan Kolektif Kariyer Merkezi ile 6 ayda 30 istihdam buluşması gerçekleştirdiklerini belirten Işık, “Bu buluşmalara 4800 kişi katıldı, 1300 civarı gencimiz iş hayatına atıldı” dedi.

Bu özel çalışma ile Cumhurbaşkanının elinden özel ödül alan Başkan Mustafa Işık, gençlere yabancı dil ve girişimcilik eğitimi veren Eurodesk Projesi ile de şu ana kadar onlarca genci İspanya, İngiltere, Almanya, Avusturya, italya ve Portekiz gibi ülkelere gönderdiklerini hatırlattı.

Gürsu Belediyesi ayrıca 400 bin Euro gibi çok ciddi hibe desteği alarak hayata geçirdiği proje ile de adından söz ettirdi. Fedarel Alman Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından ortak finanse edilen ve Deustche Gesellschaft Für İnternationale Zusammernarbeit (GIZ) tarafından desteklenen proje 400 ein Euro hibe aldı.

Başkan Işık, açılan atölyede çocukların fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında dersler alıp steam yaklaşımı ve maker bakış açısıyla interaktif eğitimler gördüğünü sözlerine ekledi.