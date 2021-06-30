H-ÜFE aylık yüzde 3,18 arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 36,99 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,08, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 29,92 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 4,50 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,50, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,45, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,63 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 12,75 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,39, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,48, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, sinema filmi, video, televizyon programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 84,81, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,26, konaklama hizmetleri yüzde 62,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 12,75, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0,52, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 0,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 12,33, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri yüzde 10,53, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri ve idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.