Hamsinin kilosu iki kat artarak 50 liraya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 25 lira olan hamsinin fiyatı, balığın az olmasından dolayı 50 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde 25 lira olan hamsinin fiyatı, balığın az olmasından dolayı 50 liraya yükseldi. Balıkçılar, havaların soğuk devam etmesi durumunda hamsi fiyatlarının gerileyeceğini düşünüyor. Balıkçılar, tüketicilerin şu dönemde en çok çupra ve levrek balığına yöneldiğini söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Cemil Kartal, bu sene balığın bol olduğunu söyleyerek, “Bu sene halkımız bol palamut tüketti. Bir süre çinekop bol devam etti. Palamut ve çinekop geçen senelere göre boldu. Bazı dönemler sular soğumadığı için balık derinde kaldı. Şuanda fiyatı 50 lira olan taze hamsi var. Havalar böyle soğuk devam ederse yakında hamsinin fiyatının da düşeceğini göreceğiz. Vatandaşımız bu sene bol balık yedi, balıkçılar olarak çok mutluyuz. Umarım her sene böyle olur" ifadelerini kullandı.

"Havalar soğuk devam ederse hamsi fiyatı 20-25 liraya kadar düşecek"

Kartal, havaların böyle devam etmesi durumunda yakın zamanda hamsi fiyatının 20-25 liraya kadar düşeceğini belirterek, "Şuanda fiyatlar çok makul. Eskiden kış daha uzun sürüyordu, balıkçılık 7-8 ay sürüyordu. Şimdi iklimler değişti. Havalar sıcak olduğu zaman bol balık gelmez. Bol olmamasına rağmen fiyatlarımız normal seviyelerde diyebiliriz. Hamsinin kilosu ortalama 30 lira, mezgit 30 lira. Çinekop şuanda 70 lira, bitim zamanı olduğu için biraz pahalı. Şuanda vatandaştan en çok talep gören çupra ve levreklerin fiyatları ortalama 40 lira seviyesinde bulunuyor" dedi.

Av yasağından sonra yaz balıklarının olacağını söyleyen Kartal, "Balık seven vatandaşlar çupra, levrek, alabalık, Norveç somonu gibi balıkları yazın tezgahlarda bulabilecek. Şuanda en çok çupra ve levrek tüketiliyor, kiloları ortalama 40 lira diyebiliriz" diye konuştu.