Happy Moon’s şube sayısını 31’e çıkardı

Happy Moon’s Grup, biri Gaziantep’te ve ikisi İstanbul’da olmak üzere üç yeni restoranın açılışını da gerçekleştirerek şube sayısını 31’e çıkardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte restoran ve kafe işletmeciliğinde de yeni bir dönem başladı. Tüm restoranlar, hijyen ve mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi, söz konusu işletmelerin kapasite sayılarında da değişimler yaşandı. Yaşanan köklü değişimin ardından sektör oyuncuları da büyüme stratejilerini revize etti. Happy Moon’s Grup ise normalleşme sürecinde de büyüme atağını sürdürerek, üç yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi. Biri Gaziantep’te ve ikisi İstanbul’da olmak üzere açılan yeni restoranları ile birlikte şube sayısını 31’e çıkardı.

’’Bu dönemde stratejimize devam etmek bizim için çok kıymetli’’

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, ’’Grup olarak; ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uyarlayarak Türkiye’de çok sayıda ilke öncülük ettik. Edindiğimiz bu misyon birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Misyonumuzu pandemi dönemi ile gelen normalleşme sürecinde de devam ettirmek ve ulaşılabilir lüks anlayışını daha fazla kişiyle buluşturmak adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda üç yeni restoranımızın da açılışını gerçekleştirerek şube sayımızı 31’e çıkardık. Çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürdüğümüz, gereken tüm önlemleri alarak hijyen kurallarını uyguladığımız böylesine önemli bir dönemde de büyüme stratejimizi sürdürüyor olmak bizim için çok kıymetli. Hijyen ve mesafe kurallarıyla adeta yeniden düzenlediğimiz restoranlarımıza, yenilerini eklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.