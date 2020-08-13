Hareketsiz kalan araçlar için bakım ipuçları

Otomotiv markaları için küresel çapta orijinal ekipman kalitesinde çözümler sunan Delphi Technologies, dünyayı tehdit eden COVID-19 salgını ve pandemi dönemi süresince, uzun süre park halinde kalan ya da çok az kullanılan araçların bakımı için gerekli unsurları sıraladı.

Delphi Technologies, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sürecinde iş ortakları ve müşterileriyle çalışma düzeninin en sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlarken, sunduğu tavsiye ve önerilerle de otomotiv kullanıcılarının yanında oluyor. Son olarak şirket, pandemi dönemi ve sonrasında, garajlarda park halinde hareketsiz kalan ya da çok az kullanılan araçların bakımına ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı.

Bu kapsamda araçların sürüşe güvenli bir şekilde hazır olduğundan emin olmak adına Delphi Technologies uzmanlarınca hazırlanan bakım önerileri ve sık karşılaşılan sorunlar şöyle aktarıldı:

Aracınızı park halinde bırakmadan önce deposunu doldurun

Tam dolu olmayan veya boş olan bir yakıt deposu uzun süre oksijene maruz kaldığında, yakıt hatları, enjektörler ve yakıt filtrelerinde tıkanıklığa sebep olan ‘oksidasyon’ kaynaklı kirlilikler oluşabiliyor. Ayrıca yakıt deposundaki yoğuşmadan ve yakıt hattındaki ısı çevriminden kaynaklanan su kontaminasyonu da, nem birikmesiyle iç paslanmaya neden olarak yakıt sisteminde partikül kirliliği oluşturabiliyor. Böylelikle yakıt enjektör ve pompalarında kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Şirket uzmanları bu sorununun önüne geçilmesi adına, uzun süre park halinde kalacak araçlar için yakıt deposunun tam dolu olarak bırakılmasını tavsiye ediyor. Eğer araç 6 aydan uzun bir süre kullanılmayacaksa, depo içinde zararlı etkenlerin oluşmaması için yakıt dengeleyici katkı sıvısının da kullanılabileceği belirtiliyor.

Aracınızı düzenli kullanarak akünüzü şarjlı tutun

Park halindeyken boşalmaya devam eden araç aküleri, aracın yarım saat boyunca çalışır halde bırakılması durumunda şarjının bir bölümünü geri kazanabiliyor. Bununla birlikte alternatör aküyü tamamen şarj edene kadar aracı sürmek, akünün dolmasına daha fazla katkı sağlıyor. Eğer marşa basıldığında akü zorlanıyorsa, performans artırımı için akü kutup başlarının temizlenmesi öneriliyor. Ayrıca Delphi uzmanları, arızalı akülerin değiştirilmesini, bu imkan yoksa akünün şarj tutmaması durumunda akü şarj cihazının kullanımını öneriyorlar. Cihaz; araç aküsünü şarj etmek için birkaç gün bağlı konumda kalabilirken, birkaç hafta boyunca aküye bağlı olması durumunda ise aşırı şarj sebebiyle bozulmalara sebep veriyor.

Aracınızı kullanmadığınız dönemlerde bile motor yağı seviyesini kontrol edin

Motorlarda yağ eksiltme; genellikle araç çalışır durumda gerçekleşirken, kimi zaman karter tapasından sızıntı oluşturmak kaydıyla da yaşanabiliyor. Bu noktada uzun süre park halinde kalan aracın motoru çalıştırılmadan önce, yağ seviyesinin ve diğer sıvı seviyelerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Ayrıca aracın yoğun veya az kullanımına bakılmaksızın havadaki nem, karterin içerisinde birikebiliyor. Birçok araç üreticisi de, yılda en az 1 kez motor yağının değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Düzenli olarak lastik basıncını kontrol edin

Geçirgenlik sebebiyle lastiklerin havası zamanla sızarak azalıyor. Aracın düşük havalı lastikle uzun süre park haline kalması, araç ağırlığının ve park edilen yüzeyin etkisiyle lastikte aşınmaya neden olan düz noktaları da artırabiliyor. Bu düz noktalar, her ne kadar belirli bir hızın ardından lastik ısınmasından sonra kaybolsa da, aşırı sıcaklıktan dolayı kalıcı hale gelebiliyor. Bu noktada lastiklerin değiştirilmesi önem arz ediyor. Şirket uzmanları ise lastik basıncının PSI cinsinden düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ediyorlar. Yine düz noktaları önlemek ve lastik basıncını üreticinin tavsiye ettiği spesifikasyonlar içerisinde tutmak için bir lastik basınç göstergesinin kullanılması da önerilenler arasında. Lastik basıncı spesifikasyonları, genellikle sürücü kapısının iç kısmında bulunan lastik bilgi etiketinde yer alıyor.

Mümkün olduğu kadar el frenini kullanmaktan kaçının

Birkaç gün boyunca kullanılmayan araçların disk frenlerinde yüzey pası oluşsa da, biraz araç kullanımı ve fren sonrası sürtünmeyle bu paslar kayboluyor. Ancak araç el freni çekili olarak uzun süre park halinde kalırsa oluşan pas, balataların diske veya pabuçların kampanaya kaynamasına neden olabiliyor. Böyle durumda fren sisteminin tekrar serbest kalması için profesyonel bir müdahale gerekiyor. Model yılı daha eski olan veya nemli ortamlarda bulunan araçların korozyon riski ise daha fazla oluyor. Uzmanlar ise uzun süreli park etme durumlarında el freninin uzun süreli kullanılmamasını öneriyorlar. Eğer araç manuel vitesliyse, düz zemine park edip vitesi birinci veya geri vites konumunda el frenini çekmeden bırakılması tavsiye ediliyor. Eğer el freni kullanılacaksa, el frenini bırakıp çekmek için aracın sık sık ziyaret edilmesi öneriliyor. El frenini indirdikten sonra aracı öne veya arkaya ayak frenini kullanarak hafifçe kaydırmak, aracın fren bileşenlerinin birbirlerine yapışmasını önlüyor.

Paslanmayı önlemek için aracınızın dış yüzeyini temiz tutun

Kısa vadede önemsiz gibi görünen boyadaki çiziklerden içeri nüfuz eden hava ve toz gibi etkenler, uzun süreçte korozyona neden olabiliyor. Doğrudan gelen güneş ışığı, aracın plastik parçalarında ve döşemelerinde renk solmasına ve uzun süre maruz kalındığında plastik malzemelerde çatlaklara neden olabiliyor. Araç açık alanda park halindeyse; boyanın, kapı fitillerinin, camların ve araç içinin korunması adına kaliteli bir brandayla aracın örtülmesi gerekiyor. Eğer branda yoksa veya araç gölgelik bir alanda park edilmemişse, sileceklerin kaldırılması ve camla temas etmemesi öneriliyor. Ayrıca park edilmiş aracı düzenli olarak yıkamak ve sonrasında bir kat cila uygulamak da boyayı hasardan koruyan diğer bir önlem olarak vurgulanıyor.

İklimlendirme sistemini korumak için aracınızın içini temiz tutun

Aracı park etmeden önce, iç mekanda böcek ve haşereleri çekebilecek veya küflenebilecek yiyecek artığının olup olmadığından emin olunması gerekiyor. Kompresör plakalarının oksitlenmemesi ve hortum ile genleşme valflerinin kurumaması için klimanın düzenli olarak bir süre çalıştırılması tavsiye ediliyor. Klimayı en yüksek ayara getirip 5-10 dakika boyunca açık bırakmak, kabin filtresinde biriken bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Genellikle torpido gözünün arka kısmında yer alan kabin (polen) filtresi ise aracın iklimlendirme sistemine giren havayı temizleyerek, adeta bu sistemin bir yüz maskesi vazifesi görüyor. Dolayısıyla aracın günlük rutinine dönmesinden önce kabin filtresinin değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

Aracınızı haftada bir çalıştırın

Aracınızın çalıştırılması ve çalışma sıcaklığına kadar rölantide bırakılması, motor yağının motor içerisinde dolaştırılarak sistemin yağlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla Delphi Technologies uzmanları, uzun park sürelerine karşı aracı korumanın en iyi yolunun, haftada bir kez en az 20 dakika aracı hareket ettirmek olduğunu belirtiyorlar.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 16:04