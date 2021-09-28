Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: "Kripto para ile dijital para ayrımını gözetmeliyiz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Dijital para ile kripto para ayrımını gözetmek durumundayız. Karşılığı olan parayla karşılığı bilinmeyen bir parayı aynı kefede değerlendiremeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Finansın Geleceği Zirvesi’ne katıldı. Gül, güncel ekonomik konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Zirvede konuşan Gül, ‘’Finansal sektörde dijital finansal faaliyetler konusu önem arz ediyor. Merkez Bankamızın hazırladığı dijital elektronik para yasa hazırlığı var. Ekonomimiz daha ciddi bir derinlik kazanacak. Kripto paranın oluşturacağı tahribatları minimize edecek düzenlemeler yapacağız. Dijital para ile kripto para ayrımını gözetmek durumundayız. Karşılığı olan parayla karşılığı bilinmeyen bir parayı aynı kefede değerlendiremeyiz. Kripto paranın dijital para ayrımını gözetmek zorundayız’’ diye konuştu.

‘’Türkiye Avrupa’nın net olarak en iyi büyüyen ülkesi’’

Türkiye’nin ekonomik olarak büyüme seviyesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gül, ‘’Türkiye Avrupa’nın net olarak en iyi büyüyen ülkesi konumunda. Bizim net büyümemiz yüzde 10’un üzerinde’’ dedi.

’’Faizi düşürmenin iki yolu var’’

Son dönemde gündemde sıkça yer alan faiz konusuna da değinen Gül, ‘’Faizi düşürmenin iki yolu var. Bütçe açığının sınırlı tutulması lazım, cari açığı minimize etmek gerekiyor. Bu iki açıkla mücadele ederek faizi düşürebiliriz’’ diye konuştu.

"Finansal sektörümüzün toplam büyüklüğü 7,7 trilyon liraya ulaştı"

Türkiye ekonomisinde son 19 yılda ciddi gelişmeler olduğunu da söyleyen Gül, ‘’Türkiye ekonomisi son 19 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm sürecinde güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefi doğrultusunda büyük mesafe kat etmiştir. Bu süreçte finansal hizmetler sektörümüz önemli ölçüde büyüdü ve gelişti. Finansal sektörümüzün toplam büyüklüğü 7,7 trilyon liraya erişti. Finansal sektörün milli gelire oranı 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 138’e ulaştı. Sektörün yüzde 86,5’i bankacılık, yüzde 6-7’si sermaye piyasaları kurumları, yüzde 4,3’ü sigortacılık, yüzde 2,3’ü ise banka dışı mali kurumlar olarak görülüyor. En büyük pay bankacılık sektörüdür. Reel sektörün temel finansman kaynağı da banka kredileridir. Temmuz 2021 ayı itibariyle bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 trilyona yakındır. Bankalar üretimi ve istihdamı desteklemektedir. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Bağımsızlığımızı her geçen gün artırma noktasında iddiamızı sürdürüyoruz. Ekonomik bağımsızlık olmadan diğerlerini yerine getirmek mümkün değil. Bütün kurumlar etkin olmak zorunda’’ sözlerini ifade etti.