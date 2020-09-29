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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.
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