Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler yüzde 6 oranında büyümeye işaret ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacaklarının altını çizerek, "Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak. Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yılsonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Büyüme cephesine baktığımızda yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 oranında büyümeye işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği 64’üncü Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Elvan, güçlü bir makroekonomik bir yapının en temel sac ayaklarından birisinin istikrarlı, sağlam ve kapsayıcı bir ekosistem olduğunu söyledi. Bakan Elvan, "Hükümetimiz bankacılık sektörünün sağlıklı çalışmasına her zaman büyük önem verdi" dedi. Zorlu geçen 2020 yılını geride bırakıldığının altını çizen Bakan Elvan, “Sosyal ilişkilerimizi ve ekonomimizi etkileyen bu sağlık krizi, küresel ekonominin yüzde 3, dünya ticaretinin ise yüzde 8’in üzerinde daralmasına neden oldu. Salgınla mücadelede birçok devlet eşi benzeri olmayan politikalar uyguladı” diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri aşılama ve salgının seyri olacak"

Bakan Elvan, emtia fiyatlarının yükselişte olduğunu belirterek, “Jeopolitik riskler artıyor. Bazı sektörlerde arz kısıtları olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri aşılama ve salgının seyri olacak. Hem pandemiyi iyi yöneten hem de salgın sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkeler rakiplerine üstünlük sağlayacaktır. Ekonomi yönetimi olarak tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor, diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye böylesine zorlu ve belirsizliği yüksek bir süreçte başarılı yönetim gösterdi. Hükümetimiz tüm imkanları seferber edip toplum sağlığını önceleyen kararlar aldı. Sanayimizi ve iş gücü piyasalarını ayakta tutmaya özen gösterdik. Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yılsonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Desteklerimiz sadece bütçe imkanlarıyla da sınırlı kalmadı. İş gücümüzü kaybetmemek adına işsizlik sigortası fonu devreye girdi. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

"2020’yi pozitif büyüme ile kapattık"

Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Elvan, "Desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız. Kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden asla sapmayacağız. Salgın döneminde kamu maliyesinin yanı sıra önemli sorumluluklar ve görevler üstlendi. Kredi kararları sürekli açık tutuldu. Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık milli gelirin yüzde 6’sına ulaşan destek sağlandı. Bütüncül politikalar sayesinde reel sektörde çarklar döndü ve 2020’yi pozitif büyüme ile kapattık. Sorunlarımız yok mu, elbette var. Fiyat istikrarı, cari açığın kontrol altına alınması ve iş gücü piyasasının canlanmasıdır. Büyüme cephesine baktığımızda yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 oranında büyümeye işaret ediyor. İç ve dış talebin daha dengeli olduğu, kaliteli büyüme patikasını öngörüyoruz. Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceğini ve dış talebin güçlü katkı edeceği yönünde. Yılın ilk 4 ayına ilişkin ihracat verileri tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığını görüyoruz. Fiyat istikrarı konusunda özel bir parantez açmak istiyorum. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Kredi gelişimini de yakından takip ediyoruz. İhtiyaç halinde finansal sektörde makro ekonomik tedbirler alacağız. Hane halkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin sene başından itibaren bir miktar gevşediğini görüyoruz. Geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. Enflasyonla mücadele TL ile yatırım yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirmek konusunda elimizi güçlendirecektir. Ekonomi yönetimi olarak politikalarımızı güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak"

Bakan Elvan, kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacaklarının altını çizerek, "Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak. Elbette bu yapı özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyor. Bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından birisi de tıpkı 20 yıldır olduğu gibi bankacılık sektörümüz olacak. Krediler tüm alt sektörlere dağılmış durumda, yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil. Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması, hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin borçlarını ödemede hassas davrandığını ortaya koyuyor. Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korudu. Farklı stres senaryoları altında bile risklerin yönetiminde öz kaynaklar gerekli tamponları sağlayacak düzeyde. Bankalarımızın dış finansmana erişmelerinde herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor" şeklinde konuştu.

Ekonomi reform programında finansal sektörün güçlendirilmesi yönelik somut eylemlere yer verdiklerini dile getiren Bakan Elvan, "Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan bir tanesi de, aktif kalitesinin daha da artırılacağı olacaktır. Operasyonel anlamda yeniden yapılandırılmaları konusunda bankaların teşvik edici ve yol gösterici olmalarını son derece önemsiyoruz. Sektörde rekabeti artıracak adımları da hayata geçiriyoruz. Dijital bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacağız. Finansal sektörün bir bütün olarak görüyoruz. Faizsiz finans ve FinTek alanlarında hayata geçireceğimiz politika adımlarıyla sektörün bir bütün içinde gelişmesini sağlayacağız. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Güçlü yönümüzün farkındayız, kırılgan tarafları da hızla düzeltecek politikaları kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.