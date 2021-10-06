Hazır giyimciler ihracatta 20 milyar dolara koşuyor

Hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar dolara ulaşılacağı öngörülüyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından (TGSD) bu yıl 14’üncüsü ‘Recoding Fashion’ teması ile düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Konferansı, küresel modaya yön veren isimlerle dünyanın önde gelen markalarının temsilcilerini bir araya getirdi. Hazır giyim sektörünün prestij organizasyonlarından biri olan ve pandemi nedeniyle bu yıl yine sanal platformda düzenlenen konferansa dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, AB Yeşil Mutabakatı ve yenilikçi uygulamalar damga vurdu.

“İhracatımızın bu yıl 20 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz”

Türk hazır giyim sektörünü bekleyen fırsatlar ve risklerin de mercek altına alındığı konferansın açılış oturumunda konuşan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, pandemi ile birlikte hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe iş yapma süreçlerinin yüzde 30 - 40 değiştiğini söyledi. Aynı dönemde tüketici talep ve beklentilerinde de çok önemli değişimler olduğuna dikkat çeken Kaya, şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte tüketicinin hazır giyim ürünlerine karşı bilinç düzeyi ve farkındalığı arttı. Tüketici aldığı ürünün etiketini daha çok inceliyor. Hangi malzemelerin kullanıldığına, üretim süreçlerinde çevreye zarar verilip verilmediğine dikkat ediyor. Tüketici ve markalar için yıllarca hızlı moda tercih nedeniydi. Pandemi ile birlikte rahat giysilere artan bir ilgi var. Birlikte çalıştığımız markalar da yeni koleksiyonlarını hazırlarken bu talebi göz önünde bulunduruyorlar. Tüketicilerden ve işbirliği yaptığımız markalardan gelen talebi karşılayabilmemiz için sürdürülebilir ve çevre dostu üretim kapasitemizi hızla arttırmalıyız. Diğer taraftan tedarik zincirindeki değişime paralel olarak Avrupa ve ABD’li markalardan yoğun sipariş alıyoruz. Yoğun talebin ihracatımıza yansımalarını da görmeye başladık. Yıllardır 17 milyar dolar bandında seyreden ihracatımızın bu yıl 20 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Ancak siparişlerin kalıcı olabilmesi ve küresel alıcılarla yeni işbirlikleri geliştirebilmemiz için hızla büyük ölçekli kapasite yaratmalıyız.”

“Eylül’de 1,9 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de hazır giyim sektörünün katma değerli üretimi, istihdama ve ihracata katkısı, yıllık 16 milyar doları aşkın net döviz getirisi ile Türkiye için stratejik sektörler arasında yer aldığını vurguladı. Pandeminin başında sıkıntılı bir dönem geçiren sektörün Haziran 2020’den itibaren giderek yükselen bir ivme yakaladığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti: “İhracata çalışan firmalarımızda kapasite kullanımı yüzde 85’in de üzerine çıktı. Talep artışı Eylül’de çifte rekoru beraberinde getirdi. Eylül’de 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Yılın dokuzuncu ayını 2020’ye göre yüzde 9, 2019’a göre yüzde 29,8 artıda kapattık. 2021’in Ocak - Eylül döneminde de 14 milyar 811 milyon dolarla en yüksek dokuz aylık performansımıza imza atmış olduk. Önümüzde üç ay kaldı. Aynı hızla gidebilirsek yılı 20 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz.”

“2021’de 12 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyoruz”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı hazırlayan ilk sektör olduklarını ifade eden Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyayı Tüketmeden Dünya İçin Üretiyoruz mottosuyla yola çıktık. Sürdürülebilirlik Eylem Planımız ile sektörün döngüsel ekonomiye en yüksek seviyede uyumunu sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir ürünlere talebi en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz.Dünyaya adapte olmak yerine küresel gelişmelerde belirleyici bir rol üstlenmeliyiz. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, eko tasarım ve sıfır atık yaklaşımlarına tam entegre olmalıyız.”

Sektörün ihracatı hakkında da bilgi veren Öksüz, Eylül’de 1,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık performansını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ocak - Eylül dönemindeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine yüzde 40 artışla 9,4 milyar dolara yükseldiğini anlatan Öksüz, bu yılı 12

milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.