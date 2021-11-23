Hepsiburada 3’üncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü

E-ticaret platformu Hepsiburada, yılın 3’üncü çeyreğinde yıllık yüzde 50, 2021’in 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında büyüdü. Yıllık bazda satıcı sayısını yüzde 87, platformdaki ürün adedini yüzde 107 oranında büyüten şirket 3’üncü çeyrekteki siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırarak bir çeyrekteki en yüksek sipariş sayısına ulaştı.

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3’üncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. E-ticaret platformu, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Tabanı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performansını ve büyümesini sürdürdü.

Toplam satışlarda güçlü büyüme

E- ticaret platformunun yılın 3’üncü çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aktif satıcı yüzde 87, ürün sayısı yüzde 107 arttı

E- ticaret platformu üzerinden verilen sipariş adedi 3’üncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu. Bu dönemde e- ticaret platformunun aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020’nin 3’üncü çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4,4’e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

Net Tavsiye Skorunda (NTS - NPS) sektör liderinden

“İstediğin Gün Kapında İade” ve “Yarın Kapında” servisleriyle rekabette farklılaşan marka, müşteri ilişkilerinde sadakati ölçeklendirmede kullanılan ve gelir büyümesiyle doğrusal ilişkisi bulunan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümlerinde sektör liderlerinden biri olarak 3’üncü çeyrekte önemli bir başarıya imza attı.

E- ticaret platformunun koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama yolunda en önemli stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranı ise pazaryerindeki siparişlerin yüzde 53’üne ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde bin 800 araçla hizmetlerini genişleten HepsiJet’in büyük ölçülü ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL müşteri deneyiminde önemli bir fark oluşturdu. HepsiJet XL müşteri memnuniyeti skoru eylül ayında yüzde 97’nin üzerine çıktı.

HepsiPay’den 2,4 milyar TL İşlem

E- ticaret platformunun, online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlamayı hedefleyen stratejik yatırımı HepsiPay’in 3’üncü çeyrek toplam satış hacmindeki artışa önemli katkısı oldu. Haziran 2021’de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi Ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu.

HepsiExpress’ten önemli katkı

E- ticaret platformunun pandemi dönemini de dikkate alarak market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress’i stratejik olarak önceliklendirmesinin ve buradaki yatırımlarının başarılı sonuçlara önemli katkısı oldu. Bu yatırımlarla HepsiExpress 3’üncü çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400’ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

KOBİ’lere ve Türkiye ekonomisine güçlü destek

E- ticaret platformunun 2021 yılı 3’üncü çeyrek sonuçları, şirketin Türkiye ekonomisine ve KOBİ’lere güçlü desteğini sürdürdüğünü de ortaya koydu. 2020’nin 3’üncü çeyreğinde yüzde 57 olan e- ticaret platformunun toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da, 2021’in 3’üncü çeyreğinde yüzde 70’e yükseldi.

Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2’ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi. Bu rakam, pandemi döneminde e- ticaret platformunun yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olmaya devam ettiğinin, e- ticaret platformunun KOBİ’lerle el ele güçlü büyüme trendini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürdüğünün göstergesi oldu.

“Sürdürülebilir büyüme doğrultusundaki yatırımlarımız meyvelerini veriyor”

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şirket olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle şirketimizi 3’üncü çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

“Yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu Türkiye’nin Hepsiburadası”

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu olarak sektörü dönüştüren örnek ve öncü uygulamalarımız ve yatırımlarımız da tüm hızıyla sürüyor. Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir ‘Süper Uygulama / Super-app’ olarak konumladığımız Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaretin geçen yılın aynı dönemindeki 164 milyon seviyelerinden 240 milyon seviyelerine çıkması ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımlar neticesinde NPS-Net Tavsiye Skorunda sektör lideri olmamız müşterilerimizin tercihlerini güçlü bir şekilde Hepsiburada’dan yana kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu ivmeyle birlikte 2021’i 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz.

10 binlerce aileye ve ekonomiye teknolojiyle katkı

2021 Eylül sonu itibariyle 39,6 milyona ulaşan şirketimizin üyesi müşterimizle 67 bin satıcımızı kusursuz bir teknolojiyle buluşturarak Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Türkiye’de kaderini Hepsiburada’nın kaderiyle özdeşleştiren 67 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye ve ekmeklerini bu işletmelerden kazanan 10 binlerce aileye teknoloji ve dijitalleşmeyle katkı sunmak en büyük başarma motivasyonumuz. Şirket olarak ekonomiye sağladığımız katkının ve katma değerin teslimatta HepsiJet, hızlı market alışverişlerinde HepsiExpress ve ödeme çözümlerinde HepsiPay ile artarak sürmesinden büyük mutluluk duyuyorum.

“Türkiye’nin e-ticaret birikimi ve katma değeri Türkiye’de kalmalı”

2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz ve yaklaşık 24 bin kadın girişimciye teknoloji desteği verdiğimiz ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programımızın yanına, 3 binin üzerinde coğrafi işaretli ürünün tüm Türkiye’ye ve dünya pazarlarına şirketimizin aracılığıyla ulaşmasını sağlayacak ‘HepsiTürkiye’den programını da temmuz ayında ekledik. Türkiye’de henüz yüzde 10’u dijitalleşen perakendenin gelecek yıllarda artacak ivmesiyle ülkemize, insanlarımıza dijitalleşme ve e-ticaret gücü katmayı sürdürüyoruz.

2021’in 3’üncü çeyreğindeki kaydettiğimiz güçlü sonuçlar nedeniyle tüm müşterilerimize, satıcı ve iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh, destek ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Şirket olarak, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki birikiminin ülkemizde kalması, e-ticaretle üretilen katma değerin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”