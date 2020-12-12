Hırsızlık olaylarına alarmlı silindirli önlem

Türk mühendisler tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor. Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.
Alarm sisteminden bağımsız çalışıyorAyrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkân tanıyor. Alarmlı Silindir’in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye’de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor.