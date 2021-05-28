Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 26,26 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisan ayında yıllık yüzde 26,26 aylık yüzde 3,43 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,76 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 33,93 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 33,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,47, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,41 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 6,61 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,06 azalış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,69 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,69 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 5,69, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,53, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 10,84 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 80,43, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 62,39, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 53,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 9,81 ile reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 9,81, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,73, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66 azalış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 21,17, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.