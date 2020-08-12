Honda’nın Çift Kavramalı Şanzıman Teknolojisi 10 yaşında

Honda, motosikletlere yönelik Çift Kavramalı Şanzıman teknolojisi (DCT) 10 yaşında. Markanın, bugüne kadar çift Kavramalı Şanzıman teknolojisine sahip 140 binin üzerinde motosiklet satıldığı belirtilirken, markanın ürün gamında 10 adet DCT teknolojisine sahip modelin yer aldığı aktarıldı.

Dünyanın önde gelen motosiklet üreticilerinden biri olan Honda,10 yıldır motosikletlerinde Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) teknolojisini kullanıma sunuyor. İlk olarak VFR1200F Sport Tourer modeli ile Avrupa yollarında sunulmaya başlanan Honda’nın motosikletlere yönelik DCT teknolojisi, motosiklet dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa’da bugüne kadar 140 bin adedin üzerinde DCT teknolojisine sahip motosiklet satışı gerçekleştiren marka bu teknoloji ile sektörde liderlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, yalnızca Honda’ya özel olduğu belirtilen bu teknoloji, model tercihlerinde de ön plana çıktığı 2019 yılında Avrupa’daki AfricaTwin satışlarının yüzde 45’inin, NC750X satışlarının yüzde 52’sinin ve Gold Wings satışlarının ise yüzde 67’sinin DCT ile tercih edildiği görülüyor. Özellikle kullanıldığı modelin karakterine özel uyarlamalar dikkat çekiyor. Örneğin Africa Twin ve X-ADV modellerinde arazi kullanımına yönelik bir “G switch” eklemesi veya ürün gamının amiral gemisini oluşturan GL1800 Gold Wing modelinde Yokuş Kalkış Desteği, Yürüme Modu ve Rölantide Stop gibi özellikler bunlardan bazıları olarak yer alıyor.