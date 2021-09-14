Hububat ve bakliyat üretiminin geleceği tohumda gizli

Hububat ve bakliyat üretimini sürdürülebilir kılmak için tohum geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, bu düşünceyle hayata geçirdikleri “Ahmet Buğdayı” projesinde elde edilecek tohumları en geç 2023 yılına kadar Türk çiftçisiyle buluşturacaklarını ifade etti.
Vahşi sulama ülke tarımını tehdit ediyor
Türkiye’de üretimin sürdürülebilir olması için doğru tarım uygulamalarına geçilmesi gerektiğine işaret eden Emin Duru, havza bazlı destekleme modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Duru, “Doğru sulama ve doğru teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi, tarımın geleceğinde belirleyici rol oynayacak. Coğrafi olarak hububat ve bakliyat gibi ürünlerin kolaylıkla yetiştirilebildiği bölgelerde, mısır gibi suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünlere teşvik verilmesi doğru değil. Mısır ekiminin yoğunlaştığı bölgelerde yer altı suları tükeniyor ve bu bölgelerde obruklar oluşuyor. Bu nedenle havza modelinin hububat ve bakliyat ekilen bölgelerde hızla devreye alınması ve belirlenen ürünlerin haricinde başka hiçbir ürün ekilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Teşvik sisteminin de buna göre ayarlanması gerekiyor. Ayrıca salma sular kullanılan barajların yer altına alınması ve çiftçiye planladığı ürün kadar su verilmesi de alınması gereken önlemler arasında gerekiyor. Vahşi sulama ülkemiz tarımının geleceğini tehdit ediyor” diye konuştu.