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Huhtamaki’den Elif Holding’e Yatırım

Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding’i satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Huhtamaki’den Elif Holding’e Yatırım
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Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding’i satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Finlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding A.Ş.’yi satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak. 36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Elif, 50’yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200’den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olup, alanında bölge lideri konumunda.
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