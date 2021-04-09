IDC’den Eczacıbaşı’na dijital dönüşümde üç ödül

12’nci düzenlenen IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları üç ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, Türkiye’nin en kapsamlı bilişim sektörü buluşmalarından olan 12’nci IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde üç ödüle layık görüldü. 8 Nisan’da gerçekleştirilen zirvede, geliştirdiği teknoloji çözümleri ile oyunun kurallarını değiştiren dijital dönüşüm girişimleri ödüllendirildi. Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı projesi, İşin Geleceği-Çalışan Deneyimi kategorisinde birinci olurken, Vitramax projesi Değişim Yönetimi kategorisinde ikinci, Veri Analitiği Komitesi ise İşin Geleceği-Sınır Tanımayan Organizasyon kategorisinde üçüncü olmaya hak kazandı.

International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından düzenlenen IDC CIO Ödülleri’nde bu yıl 69 kurumdan 295 proje yarıştı.

Ödül alan projeler hakkında şu bilgiler verildi:

Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı /İşin Geleceği-Çalışan Deneyimi kategorisi birincisi

Pandemiyle mücadelede birinci önceliği çalışan sağlığı olan Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasının ardından bulaş riski nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmeye çekinen tüm Eczacıbaşı çalışanları ve ailelerine bilimsel, güvenilir ve hızlı bilgi sağlayabilmek amacıyla işyeri hekimleri aracılığıyla 7/24 sağlık danışmanlığı hizmeti ‘Online Sağlık Hattı’nı devreye aldı.

Projeyle, çalışanlar ve aileleri tek tuşla işyeri hekimleri ile canlı çevrimiçi görüşme yapabiliyor ya da sorularını çevrimdışı iletebiliyor Online Sağlık Hattı ile bilgi kirliliğinin özellikle yoğun yaşandığı pandeminin ilk aylarında virüsten korunma yollarına dair çalışanların güvenilir bilgi ihtiyacı karşılanırken, kronik hastalık takibi, ilacı biten çalışanların e-reçeteye erişebilmesi, kas, kemik, cilt rahatsızlıklarının video görüşme ile uzaktan muayene edilebilmesi sağlandı. Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından fikirden canlıya alınması 24 saatten kısa süren proje kapsamında, 11 Sight ve MindBehind teknoloji girişimleri ile işbirliği yapılarak ekosisteme de katkı sağlandı.

Vitramax / Değişim Yönetimi kategorisi ikincisi

Vitramax, Eczacıbaşı banyo iş alanının Türkiye dahil 4 ülkedeki tüm iş süreçlerinin ve 3 bine yakın çalışanın günlük operasyonlarının sadeleşip hız kazanarak yönetilmesine olanak tanıyan uluslararası bir dijital dönüşüm projesi.

Yaklaşık 3 milyon euro bütçeli proje, Eczacıbaşı banyo iş alanında 15 senedir kullanılan mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine akıllı teknolojilerle süreçsel yenilikler sağlarken, operasyondan üretime, finanstan satışa her fonksiyona dokundu, tüm süreçleri dijitalleştirerek hızlı aksiyon alınmasını mümkün kıldı. Pandemi şartlarında 13 ay gibi kısa bir sürede canlıya alınan proje, yaklaşık 200 kişilik şirket ekibi ve 100 kişilik danışman ekipten oluşan ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin Almanya ve İngiltere ofisleri de dahil olmak üzere 5 lokasyonda yürütüldü.

Vitramax’ın tamamen Türkiye’den yönetilen global bir dijital dönüşüm uygulaması olarak, Türkiye’de örneğine az rastlanan bir proje deneyimi ortaya koyduğu belirtildi.

Veri Analitiği Komitesi / İşin Geleceği-Sınır Tanımayan Organizasyon kategorisi üçüncüsü

Veriyi karar alma süreçlerinin merkezine koyan Topluluk, veri analitiği uygulamalarının farklı disiplinlerin, uzmanlıkların ve iş süreçlerinin temsil edildiği bir ortamda doğru işletilebilmesinden hareketle, Topluluk’ta birbirinden bağımsız görev alan tüm veri analitiği rollerini ortak bir çatı altında toplayarak Veri Analitiği Komitesi’ni hayata geçirdi.

8 Eczacıbaşı kuruluşunun yer aldığı Komite ile veri analitiği çalışmalarını birbirinden bağımsız yürüten kuruluşların etkileşiminin ve bilgi paylaşımının artırıldığı, birlikte çalışabilecek proje fırsatlarının oluşturulduğu, ortak gelişim noktalarının belirlendiği, kuruluşların birbirinden mentorluk alabildiği ve veri yönetişimi standartlarının belirlendiği sanal organizasyon oluşturuldu.