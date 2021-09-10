İhracat birim değer endeksi yüzde 14,6 arttı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32,0, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 azaldı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 30,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 63,5, yakıtlarda yüzde 67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,5 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, yakıtlarda yüzde 2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 147,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2021 Temmuz ayında 143,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 126,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2021 Temmuz ayında 142,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 106,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2021 Temmuz ayında 106,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 110,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,0 artarak, 2021 Temmuz ayında 112,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Temmuz ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 puan azalarak, 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 oldu.